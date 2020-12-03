У Міністерстві охорони здоров'я розробили свій варіант бюджету на 2021 рік, з урахуванням підвищених тарифів на лікування. У бюджеті врахували витрати на лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями та програму "Доступні ліки".

Закладено 17 тисяч гривень, а реальна сума – 60 тисяч

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє 24 канал. За його словами, на процес лікування впливає сума коштів, яка була витрачена на ліки, пацієнтів та медичні вироби.

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Степанов повідомив, що цьогоріч у бюджет закладено тариф – суму, яка сплачується на лікування онкологічного пацієнта при проведенні хімієтерапії. Ця сума становить 17 834 гривень. Крім того, держава додатково виділяє лікарські засоби, які закуповують централізовано.

Цієї суми коштів не вистачає. У бюджетному запиті, на який ми розраховували, порахували реальну вартість, вона складає близько 60 тиcяч гривень,

– зазначив Максим Степанов.

Також за словами очільника МОЗ, у бюджетному запиті на наступний рік окремо виділили кошти на лікування таких важких хворих, які мають онкогематологічні захворювання, тобто – рак крові. Тариф, який у МОЗ заклали в бюджетному запиті, складає 101 тисяча гривень.

Вимога збільшити бюджет на програму "Доступні ліки"

Важлива річ – це реімбурсація, програма "Доступні ліки" по якій незахищені верстви населення, зокрема пенсіонери, отримують лікарські засоби. Цього року на всю програму було закладено 1 мільярд 71 мільйон гривень,

– пояснив очільник МОЗ.

Але у МОЗ пропонували виділити 4 мільярди 700 мільйонів гривень.

Що відомо про бюджет на охорону здоров'я на 2021 рік

У бюджетному запиті, який підготувало МОЗ, на систему охорони здоров'я, за словами Степанова, прописали 296 мільярдів гривень. Серед них:

225 мільярдів на фінансування програми медичних гарантій.

15,1 мільярда на закупівлю вакцини проти COVID-19 для всіх груп ризику.

Решта грошей – на інші проєкти, враховуючи й інвестиційні.

Увага! Згодом Максим Степанов заявив, що найменша сума, на яку треба збільшити бюджет на медицину на 2021 рік – це ще 57 мільярдів гривень.

Крім того, у МОЗ наполягають, щоб у бюджет на 2021 рік заклали мінімальну зарплату для медичних працівників на рівні 22 – 25 тисяч гривень. Проте проєкт закону не був внесений до редакції бюджету, яку відправили на голосування Верховної Ради.