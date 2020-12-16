У Міністерстві охорони здоров'я хочуть на законодавчому рівні затвердити рівень заробітної плати для медичних працівників.

Відповідний законопроект був поданий відомством на розгляд уряду, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 16 лютого. Про це пише 24 канал.

Читайте також Коронавірус у фото: 10 зображень, які змусять замислитись переконаного дисидента

Згідно з ним, заробітна плата медиків буде прив'язана до прожиткового мінімуму, як у прокурорів.

На минулому тижні своїм колегам по уряду я надіслав законопроект, підготовлений МОЗом, який встановлює мінімальну заробітну плату та закріплює її в законі, яка буде прив'язана до прожиткового мінімуму,

– повідомив міністр.

Степанов зазначив, парламент не врахував пропозиції його відомства щодо фінансування охорони здоров'я, тому сфера залишається без мінімально необхідного забезпечення.

"Тобто є прожитковий мінімум у державі, а 10 прожиткових мінімумів, наприклад, повинна складати мінімальна заробітна плата лікаря, аналогічно для середнього і молодшого медичного персоналу", – пояснив він.

Станом на 1 грудня прожитковий мінімум на одну людину на місяць становить 2189 гривень.