Moderna знищила 400 тисяч доз своєї вакцини проти коронавірусу
Компанія Moderna була вимушена утилізувати 400 тисяч доз вакцини своєї експериментальної вакцини проти коронавірусу через брак.
Під час виробництва вакцини виникли проблеми з фільтрацією, що скомпрометувало продукт. Про це журналістам з Bloomberg розповів головний науковий консультант Монсеф Слауї.
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Браковані дози препарату, які ще не розлили у флакони, були частиною партії у 1,4 мільйона доз.
Як пояснив Слауї, такі проблеми можуть виникати під час складних виробничих процесів. Але на загальний обсяг виробництва і його темпи це вплинути не повинно.
Представник компанії Moderna Рей Джордан додав, що компанія не вибивається з графіку. Як і раніше, вони планують виробити 20 мільйон доз у грудні та 85 – 100 мільйонів у першому кварталі 2021 року. Натомість проблеми із фільтрацією Джордан коментувати відмовився.
Що відомо про вакцину від компанії Moderna
- У США схвалили виробництво вакцини від коронавірусу компанії Moderna.
- Це РНК-вакцина, яка містить у собі генетичний код вірусу. Після її введення в організмі виробляють неінфекційні вірусні білки, на фоні чого організм виробляє імунітет.
- Виробники Moderna стабілізували препарат, тож відтепер її можна зберігати при стандартних температурах охолодження від 2°C до 8°C впродовж 30 днів.
- Компанія стверджує, що вакцину можна тримати впродовж 6 місяців при температурі -20°C.
- Вакцина від Moderna коштує близько 18 доларів.
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