Компанія Moderna була вимушена утилізувати 400 тисяч доз вакцини своєї експериментальної вакцини проти коронавірусу через брак.

Під час виробництва вакцини виникли проблеми з фільтрацією, що скомпрометувало продукт. Про це журналістам з Bloomberg розповів головний науковий консультант Монсеф Слауї.

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Браковані дози препарату, які ще не розлили у флакони, були частиною партії у 1,4 мільйона доз.

Як пояснив Слауї, такі проблеми можуть виникати під час складних виробничих процесів. Але на загальний обсяг виробництва і його темпи це вплинути не повинно.

Представник компанії Moderna Рей Джордан додав, що компанія не вибивається з графіку. Як і раніше, вони планують виробити 20 мільйон доз у грудні та 85 – 100 мільйонів у першому кварталі 2021 року. Натомість проблеми із фільтрацією Джордан коментувати відмовився.

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