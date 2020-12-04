Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що до кінця березня виготовить 145 мільйонів доз вакцини від коронавірусної інфекції.

Компанія повідомила, що вона зможе надати препарат в обсязі, достатньому для вакцинації до 60 мільйонів людей у США і 12,5 мільйонів за межами країни до кінця березня. Про це пише The Wall Street Journal.

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Крім того, у компанії планують, що у грудні 2020 року у США буде доступно 20 мільйонів доз вакцини, а потім – від 85 млн до 100 мільйонів доз протягом першого кварталу 2021 року.

За межі США Moderna планує поставити від 15 млн до 25 млн доз у перші три місяці 2021 року. Загалом у наступному році фармацевтична компанія має намір випустити від 500 млн до мільярда доз.

Що відомо про вакцину Moderna

Для імунізації потрібно зробити два щеплення одній людині з інтервалом у чотири тижні. Moderna оголосила, що її вакцина проти COVID-19 ефективна на 94,5%. До випробувань залучили понад 30 тисяч учасників у США. Серед добровольців – люди, яким за 65, та представники різних національностей. Ціна за дозу вакцини компанії Moderna буде близько 38 доларів.

До слова, в Україні Верховна Рада підтримала законопроєкт №4314, який дозволить скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин від коронавірусу.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу