Британські вчені випробовують новий препарат Storm Chaser, що перекладається як "штормовий мисливець". Ліки потенційно можуть давати миттєвий імунітет до коронавірусу.

Розробники переконані, що імунна відповідь на SARS-CoV-2 з'явиться всього через кілька днів після двоетапного введення ін'єкції з антитіл. Примітно, що вакцини проти COVID-19, які наразі є на ринку, потребують близького місяця, аби досягти такого ефекту. Про це повідомляє Guardian.

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Що відомо про революційний препарат

Storm Chaser перебуває на першій фазі клінічних випробувань на людях, препарат ввели десяти добровольцям.

У разі його схвалення Storm Chaser може надійти до використання в лікарнях вже навесні наступного року.

Перспектива застосування препарату

Вчені переконані, що якщо усе піде за планом, і випробування будуть успішними, така терапія антитілами зможе бути у якості невідкладної допомоги стаціонарним пацієнтам лікарень і будинків для людей похилого віку.

Що своєю чергою допоможе зменшити кількість спалахів хвороби, врятує багато життів та загалом сповільнить темпи поширення пандемії.

Відповідно до прогнозів експертів, препарат забезпечить захист від зараження коронавірусом на період від 6 до 12 місяців.