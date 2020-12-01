У Чернівецькій області чоловік помер у приймальному відділенні. Пацієнт 40 хвилин чекав на допомогу, а коли його стан різко погіршився, медики не надали відповідної допомоги. Поліція порушила кримінальне провадження.

Чоловік 40 хвилин чекав на допомогу

Про смерть чоловіка у приймальному відділенні Вижницької районної лікарні повідомив очевидець Роман Громов, який також оприлюднив відео з лікарні, пише Суспільне. На відео невідомий чоловік лежить на ношах, а довкола метушиться медперсонал.

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За словами очевидця, чоловік сам прийшов до лікарні та близько 40 хвилин чекав на допомогу. Після чого йому стало зле і його транспортували до приймального відділення.

Йому декілька разів міряли тиск, але не робили масаж серця. Сімейний лікар прийшов і пішов,

– розповів Роман Громов.

Медики не встигли врятувати чоловіка

Лікар не встиг надати реанімаційну допомогу та констатував смерть. На відео він відмовився представитися, але зазначив, що чоловік помер від тромбоемболії легеневої артерії.

До слова, це одне з ускладнень коронавірусу, проте чи був чоловік інфікований — не відомо.

Увага! Відео містить сцени смерті і не рекомендується до перегляду вразливим людям.