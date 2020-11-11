Кабінет Міністр постановив виділити з коронавірусного фонду додаткові 895 мільйонів гривень на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях.

Уряд додатково виділив гроші на кисень

Про додаткове фінансування попросило Міністерство охорони здоров’я для забезпечення подачі кисню у закладах, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Рішення прийняли під час засідання Кабміну, повідомляє 24 канал.

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Фінансування відбудеться з "фонду боротьби з COVID-19, як субвенція з державного бюджету в місцеві бюджети".

Максим Степанов – очільник МОЗ “Реалізація пропонується шляхом скорочення обсягу видатків розвитку за програмою розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення”.

Минулого місяця на забезпечення киснем 80% ліжкомісць було спрямовано 572 мільйонів гривень. До слова, країна перейшла на 2 етап протидії COVID-19 через значне погіршення ситуації та зріст захворюваності. Зокрема, лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% в десяти областях.