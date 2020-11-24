У центрі Миколаєва чоловікові стало погано посеред вулиці. Перехожі викликали швидку. Вже поблизу лікарні чоловік напав на медиків і покусав їх.

Чоловік втратив свідомість: що було далі

Молодий чоловік впав без тями на тротуар біля світлофора. Про це повідомляють "Новости Н".

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Очевидці викликали швидку та чекали її приблизно 30 хвилин. Люди намагалися зупинити кілька бригад, які проїжджали повз, однак ті не зупинялися.

Коли медики прибули, чоловік почав приходити до тями. Його госпіталізували.

Що кажуть диспетчери про реакцію швидкої

Завідувач центральної оперативної диспетчерської Людмила Здобнікова розповіла ТСН деталі інциденту.

Перший виклик медики отримали о 10:50, але через хвилину їм сказали, що п'яний чоловік перейшов дорогу і не потребує допомоги. Об 11:12 на лінію "103" звернулися ще раз: мовляв, цей чоловік впав без тями.

"Всі бригади були завантажені. Якщо там і проїжджали, то це були дві машини, які перевозили пацієнтів з коронавірусом. Вийти вони не могли", – розповіла Здобнікова.

Що сталося поблизу лікарні

Вже біля лікарні чоловік влаштував бійку та покусав лікарів. На місце викликали поліцейських, а вони відповідно – спеціалізовану бригаду швидкої.

Здобнікова наголосила, що чоловік був п’яний, тому бригада пів години чекала на поліцію. А також додала, що наразі у місті всі бригади швидких завантажені викликами.

Зверніть увагу! У селі Туринка Жовківського району Львівщини 16 листопада п'яний пацієнт разом зі своїми агресивними друзями напав на лікарів швидкої допомоги. Медики приїхали на виклик, бо чоловік знепритомнів.



Чоловік втратив свідомість у центрі Миколаєва / Фото "Новости Н"

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