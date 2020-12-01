Ми вже давно дійшли до піку, – лікарка-інфекціоністка про локдаун на свята
Вже ні в кого немає сумнівів, що карантин буде – питання лише, коли. Лікарі ж вважають, що влада хоче дочекатись новорічних свят і ввести локдаун. Втім, це варто було зробити раніше.
І загалом суспільство протягом 9 місяців питання карантину сприймає дуже агресивно. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко.
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За її словами, пов'язано таке ставлення з тим, що ті карантинні заходи, які запроваджували в Україні – призводили до негативних настроїв. Це все через погану організацію. У країнах світу до дуже жорстких карантинних заходів ставляться спокійніше.
Святкові дні в Україні хочуть використати як карантинні дні. Не знаю, наскільки це правильно, адже ми дійшли до пікових моментів вже дуже давно,
– розповіла Кобевко.
Вона також зауважила, що навесні також були пікові моменти, хоча кількість випадків була меншою. А за кілька тижнів після стабілізації ситуації почалася "хвиля" нових випадків.
Ситуація у лікарнях
За словами лікарки, проблем із ліжками на Буковині проблем немає і не було. Є проблеми із киснем. А фактична і юридична кількість ліжкомість можуть відрізнятися.
Втім медперсоналу бракує, а ті медики, які вже працюють 9 місяців із хворими – дуже виснажені.
Дивіться повністю відео 24 каналу: лікарка-інфекціоністка про ситуацію із COVID-19 та локдаун
Джерело: 24 канал
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