Вже ні в кого немає сумнівів, що карантин буде – питання лише, коли. Лікарі ж вважають, що влада хоче дочекатись новорічних свят і ввести локдаун. Втім, це варто було зробити раніше.

І загалом суспільство протягом 9 місяців питання карантину сприймає дуже агресивно. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко.

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За її словами, пов'язано таке ставлення з тим, що ті карантинні заходи, які запроваджували в Україні – призводили до негативних настроїв. Це все через погану організацію. У країнах світу до дуже жорстких карантинних заходів ставляться спокійніше.

Святкові дні в Україні хочуть використати як карантинні дні. Не знаю, наскільки це правильно, адже ми дійшли до пікових моментів вже дуже давно,

– розповіла Кобевко.

Вона також зауважила, що навесні також були пікові моменти, хоча кількість випадків була меншою. А за кілька тижнів після стабілізації ситуації почалася "хвиля" нових випадків.

Довідка. Станом на 1 грудня в Україні . Станом на 1 грудня в Україні за добу виявили 12 498 випадків інфікування коронавірусом, з них 586 дітей та 646 медпрацівників. Загалом від початку пандемії захворіли 745 123 мешканці України.

Ситуація у лікарнях

За словами лікарки, проблем із ліжками на Буковині проблем немає і не було. Є проблеми із киснем. А фактична і юридична кількість ліжкомість можуть відрізнятися.

Втім медперсоналу бракує, а ті медики, які вже працюють 9 місяців із хворими – дуже виснажені.

Дивіться повністю відео 24 каналу: лікарка-інфекціоністка про ситуацію із COVID-19 та локдаун

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