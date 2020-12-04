Ми спізнюємося: Pfizer виготовить удвічі менше доз вакцини, ніж планувала
Американська компанія Pfizer повідомила, що не встигне виготовити достатню кількість вакцин проти коронавірусу до кінця року. Так, замість обіцяних 100 мільйонів доз препарату компанія виготовить лише половину.
Проблеми з постачанням сировини
Компанія Pfizer до кінця 2020 року зможе виробити 50 мільйонів доз вакцини від коронавірусу COVID-19 замість запланованих 100 мільйонів через проблеми з постачанням необхідних речовин. Про це пише Інтерфакс з посиланням на The Wall Street Journal з посиланням на джерело, обізнане з ситуацією.
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Ми спізнювалися. Деякі партії речовин, як виявилося, не відповідали нашим стандартам. Ми вирішили цю проблему, однак у нас не вистачить часу, щоб виконати план на цей рік,
– повідомили виданню джерела, залучені до роботи над вакциною.
Безпрецедентні темпи створення вакцини
Йдеться також про те, що організація постачання потрібних компонентів проводилася форсованими темпами. Зазвичай компанії спершу розробляють вакцину, отримують дозвіл на використання, а вже потім налагоджують процес поставки всього необхідного для її виробництва. Втім, через надзвичайну ситуацію з COVID-19 в світі, Pfizer довелося робити все у прискорених темпах і готуватися до масового виробництва, не чекаючи завершення розробки вакцини.
Все робилось одночасно: ми почали працювати над системою поставок компонентів у березні, коли розробку вакцини не було завершено. Це абсолютно безпрецедентно,
– пояснив співрозмовник видання.
Що відомо про вакцину від Pfizer
- Pfizer розробила вакцину спільно з німецькою BioNtech.
- Вакцина отримала назву – BNT162b2, її ефективність 95%.
- Препарат отримав дозвіл на застосування в Великій Британії, країна вже отримала партію вакцин, її розподілять між 50 лікарнями.
- Очікується, що найближчим часом такий самий дозвіл він отримає в країнах ЄС і в США.
- Вакцину слід вводити в організм двічі. Тому 50 млн доз вистачить для вакцинації 25 млн людей.
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