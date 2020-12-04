Ми не будемо рекомендувати вводити локдаун, до кінця грудня точно витримаємо, – МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я не будуть рекомендувати введення локдауну в Україні через стабілізацію захворюваності на COVID-19. До кінця грудня потреби у тотальному карантині – немає, а ось із січня, ймовірно, запровадять локдаун на 3 тижні.
Наразі потреби у тотальному карантині немає
У МОЗ очікують з кінця січня і протягом лютого зростання захворюваності на грип, це призведе до максимального навантаження на медичну систему. До того часу, у відомстві хочуть стабілізувати захворюваність на COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 4 грудня, повідомляє 24 канал.
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Наразі, ми як Міністерство охорони здоров'я не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо приріст нових випадків інфікування без різких стрибків,
– заявив Максим Степанов.
Тотальний карантин на 3 тижні із січня
Так за словами очільника МОЗ, "наша медична система витримає те навантаження, яке зараз є через COVID-19, але до кінця грудня". Степанов наголосив, що у МОЗ рекомендують плановий жорсткий карантин із січня.
Рівень захворюваності та госпіталізації залишається на високому рівні. Тому, спираючись на медичні та епідеміологічні показники, ми пропонуємо уряду України плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями починаючи з перших чисел січня. Тривалість карантину, щоб досягти певних результатів повинна бути 3 тижні,
– зауважив Степанов.
Що відомо про введення локдауну в Україні
- Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що локдаун в Україні запровадять у будь-якому випадку — в грудні або на початку січня.
- За різними даними, Кабмін розглядає кілька дат для локдауну — з 23 грудня по 15 січня, з 25 грудня по 17 січня і з 7 до 20 грудня.
- На засіданні 2 грудня уряд ухвалив рішення не продовжувати карантин вихідного дня.
- Наразі на всій території України діють обмеження помаранчевої зони.
- А в Кабміні обіцяли попередити про рішення щодо нових карантинних заходів за тиждень до їх запровадження.
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