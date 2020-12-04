У Міністерстві охорони здоров'я не будуть рекомендувати введення локдауну в Україні через стабілізацію захворюваності на COVID-19. До кінця грудня потреби у тотальному карантині – немає, а ось із січня, ймовірно, запровадять локдаун на 3 тижні.

Наразі потреби у тотальному карантині немає

У МОЗ очікують з кінця січня і протягом лютого зростання захворюваності на грип, це призведе до максимального навантаження на медичну систему. До того часу, у відомстві хочуть стабілізувати захворюваність на COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 4 грудня, повідомляє 24 канал.

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Наразі, ми як Міністерство охорони здоров'я не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо приріст нових випадків інфікування без різких стрибків,

– заявив Максим Степанов.

Тотальний карантин на 3 тижні із січня

Так за словами очільника МОЗ, "наша медична система витримає те навантаження, яке зараз є через COVID-19, але до кінця грудня". Степанов наголосив, що у МОЗ рекомендують плановий жорсткий карантин із січня.

Рівень захворюваності та госпіталізації залишається на високому рівні. Тому, спираючись на медичні та епідеміологічні показники, ми пропонуємо уряду України плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями починаючи з перших чисел січня. Тривалість карантину, щоб досягти певних результатів повинна бути 3 тижні,

– зауважив Степанов.

Важливо! Дослідники вважають, що локдаун матиме ефект, якщо його вводитимуть на 4 тижні – для стабілізації захворюваності, 6 тижнів – для зниження її рівня. Отож, колапс медичної системи в України може зупинити лише негайний жорсткий карантин.

Що відомо про введення локдауну в Україні