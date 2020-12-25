Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що безкоштовно вакцину отримають лише люди із груп ризику. Але інші охочі зможуть вакцинуватися за власні кошти. Президент Володимир Зеленський цілком підтримує це рішення.

В Україні є громадяни, які можуть собі дозволити придбати вакцину проти коронавірусу. Про це Зеленський він розповів у інтерв'ю з виданням "Фокус".

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Компанії, які постачатимуть в Україну вакцину, просять відкрити для них комерційний ринок.

Як зауважив президент, це свідчить про те, що у будь-якій країні є люди, які вакцинуватимуться проти коронавірусу не зважаючи на ціну.

Президент також наголосив, що сам вакцинуватиметься власним коштом.

Володимир Зеленський “Такі, як я, будемо вакцинуватися своїм коштом. Це нормально. Підхід простий – ми не будемо блокувати платну вакцинацію. Це неправильно. Потрібно відкривати ринок”.

Хто отримає вакцину безкоштовно