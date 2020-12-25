Ми не будемо блокувати платну вакцинацію проти COVID-19, – Зеленський
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що безкоштовно вакцину отримають лише люди із груп ризику. Але інші охочі зможуть вакцинуватися за власні кошти. Президент Володимир Зеленський цілком підтримує це рішення.
В Україні є громадяни, які можуть собі дозволити придбати вакцину проти коронавірусу. Про це Зеленський він розповів у інтерв'ю з виданням "Фокус".
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Компанії, які постачатимуть в Україну вакцину, просять відкрити для них комерційний ринок.
Як зауважив президент, це свідчить про те, що у будь-якій країні є люди, які вакцинуватимуться проти коронавірусу не зважаючи на ціну.
Президент також наголосив, що сам вакцинуватиметься власним коштом.
Хто отримає вакцину безкоштовно
- Медичні працівники, зокрема ті, які працюють у стаціонарах і надають медичну допомогу хворим на COVID-19 – 402 171 людина.
- Військовослужбовці ООС – 41 000.
- Працівники соціальної сфери – 156 871.
- Персонал та люди, які перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках дитини, для осіб похилого віку тощо) – 136 353.
- Люди віком від 60 років, включно з тими, які входять до групи медичного ризику – 9 978 194.
- Персонал дошкільних, середніх, середньо технічних та вищих навчальних закладів – 1 428 055.
- Працівники ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ та МВС – 570 733.
- Персонал і люди, які перебувають у місцях обмеження волі та слідчих ізоляторах – 65 839.
- Люди з хронічними захворюваннями віком від 18 до 59 років – 6 370 378.
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