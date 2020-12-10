Дослідники зі США виявили, що уявлення про щастя залежить від того, у якій частині світу проживає людина і до якої культури вона належить.

Вчені з Каліфорнійського університету (США) звернули увагу на те, що більшість досліджень про щастя використовують західну модель цього поняття. Тож для того, аби глибше вивчити це питання, дослідники з'ясували, як виглядає щастя для представників східних культур. Робота опублікована у журналі PLOS.

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Дослідники порівняли дві культурні концепції для людей з різних країн. В опитуванні взяли участь представники 63 держав і 42 мов.

Зокрема, для людей із західних країн поняття щастя є індивідуальним. Воно скоріше розглядається як результат наполегливої і тривалої праці та заслужена нагорода, а не як елемент удачі.

Натомість у східних культурах щастя уявляється зовсім інакше. Воно проявляється не на індивідуалізмі та власних бажаннях, а у колективізмі та гармонії з іншими.

Простіше кажучи – в країнах Заходу щастя передбачає незалежність, а в країнах Сходу – взаємозалежність. Окрім того, західні люди вкладають у це поняття досить гострі відчуття, а східні – гармонію і спокій. На думку фахівців, це пов'язано з різним рівнем емоційного збудження в етносів.

Також цікаво, що самоповага у західних країнах вважається найсильнішим показником щастя. А ось люди зі Сходу ставлять гордість за свою сім'ю вище, ніж власну самооцінку.

Результати дослідження