Вчені виявили ще одну групу, яка у групі підвищеного ризику захворіти на коронавірус. Виявилось, що є прямий зв'язок між менопаузою й ризиком захворіти на COVID-19

Яким чином зростають ризики захворіти на COVID-19 під час менопаузи

Зв'язок полягає в кількості гормону естрогену. За спостереженнями вчених, ті жінки, які мали менопаузу й нижчий рівень естрогену, були більш схильні до захворювання і його довготривалих наслідків. Про це заявили вчені Лондонського Королівського коледжу, розповідає The Guardian.

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Такі результати ставлять питання щодо впливу гормонів й інших фізіологічних особливостей жінок і чоловіків на імунну систему організму.

До речі, ймовірно, саме тому чоловіки мають вищі ризики тяжкого перебігу хвороби та смерті внаслідок COVID-19, ніж жінки.

Естроген впливає на тяжкість перебігу коронавірусу

Також дослідники виявили, що жінки, які користуються оральними контрацептивами з естрогеном, мали менший ризик розвитку важких симптомів COVID-19, ніж інші жінки.

Не вистачає чітких доказів того, що естроген захищає від інфікування коронавірусом, але очевидно, що це ​​фактором ризику тяжкості захворювання,

— сказав автор дослідження.

Але існує низка фактів, які вказують на взаємодію гормонів і перебігу COVID-19, зокрема, багато жінок із тривалими симптомами коронавірусу повідомляють про зміни в своїх менструальних циклах після хвороби. До того ж перебіг хвороби був гіршим, коли жінки мали проблеми з гормональним здоров'ям.

Вчені потребують масштабніших досліджень, а тому не поспішають робити висновків.