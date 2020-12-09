В проєкті Держбюджету 2021 є дефіцит в програмі COVID-19 у розмірі 23 мільярди гривень. Тобто через відсутність фінансування вже у наступному році може припинитись будь-яка медична допомога і виплати медикам, які залучені до боротьби з коронавірусом.

Підкомітет Комітет з Питань Бюджету підтримав проєкт бюджету України 2021. Це означає, що у медиків можуть забрати доплати 300% за роботу з COVID-19, розповіла на своїй сторінці у фейсбуці активістка та нардепка від партії "Голос" Ольга Стефанишина.

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Також в бюджеті є дефіцит у розмірі 80 мільярдів гривень на інші послуги в Програмі медичних гарантій. А без цих коштів НСЗУ (Національна служба здоров'я України) не зможе суттєво підвищити тарифи на послуги та запровадити доплати за індикатори якості в медичній допомозі.

Окрім цього, у такому випадку про суттєве підвищення зарплат лікарям можна забути. А ще НСЗУ буде змушене зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, хоч ця хвороба є у лідерах переліку причин смертності в Україні.

Такі результати чергового засідання підкомітету бюджетного комітету, який опрацьовує перед другим читанням урядовий варіант Держбюджету-2021,

– розповіла Стефанишина.

Нардепка також розповіла, що на засіданні не було жодного представника МОЗ і Міністра Максима Степанова.

Загалом картина така: десь у березні через відсутність фінансування припиниться будь-яка медична допомога і виплати медикам 300% на боротьбу з COVID-19,

– заявила вона.

Загалом для реалізації Програми медичних гарантій необхідно 102 мільярди гривень.