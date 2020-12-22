Міністерство охорони здоров'я України розробило законопроєкт про посилення відповідальності за напад на медичних працівників. Зміни до законодавства вже внесли до парламенту.

Як заявив очільник МОЗ Максим Степанов, напад на медичних працівників повинен суворо каратись. Таку думку він висловив під час ранкового брифінгу 22 грудня, повідомляє 24 канал.

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Відповідний законопроєкт вже розроблений та поданий до парламенту.

Максим Степанов “Також ще розробили зміни до законів і зараз вони проходять погодження. Вони передбачають у разі потреби і за викликом медичного працівника супровід Національної поліції для здійснення виклику і своєї роботи".

Напади на медичних працівників в Україні

23 грудня у Києві нетверезий чоловік викликав собі швидку медичну допомогу. На виклик прибули дві медичні працівниці, на яких він напав. Внаслідок побоїв 24-річна фельдшерка та 63-річна медсестра отримали травми. Зловмисника затримали й доставили в управління поліції.

Вечері 13 грудня у Хмельницькій області 39-річному чоловіку матір викликала швидку допомогу. Натомість пацієнт зустрів медиків з пневматичною рушницею й здійснив 20 хаотичних пострілів у їхній бік. Щоб затримати кривдника, довелося викликати спецназ.

25 травня у Києві напали на лікаря Національного інституту раку Анатолія Шудрака. Невідомі вдарили його в обличчя та потилицю, ймовірно, кастетом. Напередодні комісія, в яку входить Шудрак, зафіксувала в інституті нестачу матеріалів на майже на 9 мільйонів гривень.

Це далеко не єдині напади на медичних працівників в Україні. Такі випадки впродовж року неодноразово фіксували й на Львівщині, а також траплялись у Харківській, Тернопільській та Одеській областях.