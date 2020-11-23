Лікарі зі США стверджують, що вакцина БЦЖ таки може надати певний захист від коронавірусу. Але поки що незрозуміло, яким чином.

Вчені з медичного госпіталю Седарс-Сінай, що у штаті Каліфорнія, заявили, що вакцина проти туберкульозу (БЦЖ) захищає медичних працівників від нового коронавірусу COVID-19. Дослідження опубліковане у виданні The Journal of Clinical Investigation.

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Згідно з їхніми даними, цілком ймовірно, що щеплення вакциною БЦЖ знижує ризики важкої форми коронавірусу та смертність від хвороби. Вчені стверджують, що ця тенденція зберігається навіть при наявності гіпертонії, діабету та інших захворювань серцево-судинної системи й легенів, які є головними факторами ризику важкої форми COVID-19.

Як проводилось дослідження

Науковці провели аналіз крові понад 6 000 медичних працівників госпіталю та дослідили зразки на наявність антитіл до SARS-CoV-2. Після цього вони провели паралель між результатами аналізів та проведених вакцин, зокрема проти туберкульозу, менінгокока, пневмокока та грипу.

Щеплені проти туберкульозу медики, які склали майже 30% від усіх добровольців, значно рідше демонстрували наявність антитіл до SARS-CoV-2 у крові або повідомляли про симптоми COVID-19.

Вчені зауважили, що низькі рівні антитіл зберігалися навіть серед людей з гіпертонією, цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями й хронічними обструктивними захворюваннями легенів.

Ймовірно ті, хто були щеплені вакциною БЖЦ, менш серйозно хворіли, отже виробляли менше антитіл або у них був більш ефективний клітинний імунітет проти коронавірусу,

– заявив співавтор дослідження Моше Адріті.

Твердження лікарів не означає, що вакцина БЦЖ може захистити від коронавірусу. Через відсутність доказів ВООЗ поки що не рекомендує вакцинацію БЦЖ для профілактики COVID-19. Нині в різних країнах світу проводять рандомізовані клінічні дослідження, які повинні підтвердити або спростувати ефективність цієї вакцини проти коронавірусу.

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