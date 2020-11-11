Кілька медиків захворіли COVID-19, хоча були щеплені російською вакциною
Троє медиків з Алтайського краю, що у Росії, інфікувалися коронавірусом та захворіли на COVID-19 попри те, що були щепленими російською вакциною "Спутник V". Розробники вакцини вже відреагували: мовляв, імунітет просто не встиг сформуватися.
Російське державне інформагентство ТАСС із посиланням на владу Алтайського краю повідомило:
- "3 медиків зі 42, які першими зробили щеплення від коронавірусної інфекції вакциною "Супутник V" заразилися коронавірусом".
Про це повідомляє 24 канал.
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Російські розробники вакцини (яка, нагадаємо, не пройшла усіх необхідних стадій клінічних випробувань) визнали інцидент. Однак вони переконують:
- Імунітет у хворих, але вакцинованих медиків просто ще не встиг сформуватися.
- І, мовляв, інших причин інфікування цих людей немає.
Зауважимо, вакцинацію вважають повноцінною, коли пацієнт отримає дві дози – другу через три тижні після першої. Однак чи саме ці 3 хворих медиків отримували одну дозу, чи дві – росіяни замовчали.
Що слід пам'ятати про російську вакцину від коронавірусу
Про реєстрацію "першої у світі вакцини" проти COVID-19 "Супутник V" президент Росії Володимир Путін заявив ще 11 серпня. Він розрекламував вакцину на повну:
- Ефективна, мовляв, та формує стійкий імунітет. І, звісно, пройшла всі перевірки.
Путін тут, безумовно, збрехав: адже насправді вакцину зареєстрували зарано, всупереч науковим і етичним нормам розробки ліків.
- Російська вакцина не пройшла усіх перевірок – зокрема, 3 стадії клінічних випробувань. Та й достовірних даних про перші 2 стадії у публічному доступі немає.
За даними ВООЗ, станом на 3 листопада 47 виробників вакцини проти COVID-19 є кандидатами на клінічну оцінку виробленого препарату. Випробування проводять 155 компаній.
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