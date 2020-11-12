В Алтайському краї троє медиків, яким зробили щеплення російською вакциною проти коронавірусу, захворіли на COVID-19. Спершу розробники казали, що вакцина просто "не встигла спрацювати", але у Міністерства охорони здоров'я інша версія. Згодом стало відомо про подібний випадок у Кузбасі.

Згідно з даними МОЗ Росії, медики інфікувалися коронавірусом у проміжку між отриманням першої й другої дози вакцини "Супутник-V". Про це повідомляє видання Naked Science з посиланням на пресслужбу місцевого уряду.

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Головна епідеміологиня Алтайського краю Ірина Переладова заявила, що за день до першої вакцинації всі медики здавали зразки на виявлення на SARS-CoV-2 та отримали негативний результат. Загалом в Алтайському краї вакцинували 42 співробітники медичних установ.

Випадки позитивних результатів ПЛР-тестування у громадян, які отримали вакцину, як правило, пов'язані з тим, що до моменту зустрічі зі збудником Covid-19 у них не встиг сформуватися імунітет, оскільки пройшло недостатню кількість часу з моменту вакцинації,

– заявив помічник міністра охорони здоров'я Олексій Кузнєцов.

Він додав, що перша доза "Супутника-V" не звільняє вакциновану людину від необхідності дотримання методів захисту та профілактики. Кузнєцов також розповів, що друга доза російської вакцини проти коронавірусу вводиться через 21 день після першої ін'єкції.

У Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії визнали помилку одразу після того, як стало відомо про цей інцидент. Розробники переконували, що зараження відбулося через те, що імунітет вакцинованих ще не встиг сформуватися. Також зазначалося, що після щеплення людина може вважатися захищеною тільки через три тижні після введення другої дози вакцини.

Ще один випадок інфікування після вакцинації зафіксували в Кузбасі

Кузбас також повідомив про те, що медик інфікувався коронавірусом після першої дози вакцини "Супутник-V". Але місцева влада одразу відкидає версію про побічну дію препарату.

Захворювання зафіксовано на п'яту-шосту добу після вакцинації, тому говорити про те, що це пов'язано безпосередньо з вакцинацією з урахуванням інкубаційного періоду, швидше за все, не представляється можливим, тому що це може бути просто збігом,

– заявила заступниця міністра охорони здоров'я Кузбасу Олена Зеленіна.

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