Медики побачили рух гельмінтів в організмі під час проведення УЗД: відео
Індійським медикам вдалося записати на відео, як рухаються аскариди в тілі одного з пацієнтів. Це сталося зовсім випадково під час проведення ультразвукового дослідження.
Двадцятирічний мешканець Нью-Делі потрапив в приймальне відділення з симптомами гострого розладу шлунково-кишкового тракту, але лікарі навіть не підозрювали гельмінти до проведення УЗД. Цей випадок описаний у журналі The New England Journal of Medicine.
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Хлопець впродовж усього дня страждав від блювоти, діареї та болю в животі, тож йому зробили ряд аналізів крові, які показували суперечливі результати. Високий рівень лейкоцитів свідчив про запалення в організмі, а підвищений гемоглобін міг свідчити про рак крові або дегідратацію. Тож аби оцінити обсяг кровотоку в тілі пацієнта, лікарі провели ультразвукове дослідження порожнистої вени.
Під час обстеження апарат захопив в поле зору шлунок, де медики помітили активний рух невідомої трубчастої аномалії. Аналіз калу пацієнта підтвердив здогадки лікарів – хлопець був носієм людських аскарид.
В Індії пацієнти з аскаридами зустрічаються часто. Ці паразити люблять теплі краї, де погано налагоджена утилізація відходів.
Що варто знати про аскариди:
- На відміну від багатьох інших гельмінтів, весь цикл життя аскарид пов'язаний з людиною і не має проміжних господарів.
- Дорослі особини живуть в травному тракті, спаровуються і відкладають яйця.
- Яйця виходять з кишківника природним шляхом і потрапляють в ґрунт.
- Яйця аскарид можуть очікувати свого господаря до 12 років.
- Підхопити аскариди можна елементарно – погано помиті фрукти та овочі, брудні руки або ж просто потрапляння бруду в рот.
- Оскільки аскариди відкладають яйця, це призводить до багаторазового повторного зараження носія.
- При аскаридозі в організмі хворого може бути величезна кількість гельмінтів на різних стадіях розвитку. Деякі з них можуть потрапляти в різні органи, викликати запалення і важкі ушкодження тканин.
- Найкраща профілактика аскаридозу – сувора гігієна.
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