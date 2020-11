Індійським медикам вдалося записати на відео, як рухаються аскариди в тілі одного з пацієнтів. Це сталося зовсім випадково під час проведення ультразвукового дослідження.

Двадцятирічний мешканець Нью-Делі потрапив в приймальне відділення з симптомами гострого розладу шлунково-кишкового тракту, але лікарі навіть не підозрювали гельмінти до проведення УЗД. Цей випадок описаний у журналі The New England Journal of Medicine.

Хлопець впродовж усього дня страждав від блювоти, діареї та болю в животі, тож йому зробили ряд аналізів крові, які показували суперечливі результати. Високий рівень лейкоцитів свідчив про запалення в організмі, а підвищений гемоглобін міг свідчити про рак крові або дегідратацію. Тож аби оцінити обсяг кровотоку в тілі пацієнта, лікарі провели ультразвукове дослідження порожнистої вени.

Під час обстеження апарат захопив в поле зору шлунок, де медики помітили активний рух невідомої трубчастої аномалії. Аналіз калу пацієнта підтвердив здогадки лікарів – хлопець був носієм людських аскарид.

В Індії пацієнти з аскаридами зустрічаються часто. Ці паразити люблять теплі краї, де погано налагоджена утилізація відходів.

Що варто знати про аскариди: