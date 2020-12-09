Від початку пандемії коронавірусу українські медики отримали 17,9 мільйонів гривень компенсації за самоізоляцію. Гроші виплатили з Фонду соціального страхування.

Таким чином лікарям компенсували втрачений заробіток за час хвороби. Про це повідомили у пресслужбі Фонду соціального страхування.

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У яких регіонах найбільше медиків отримали виплати за самоізоляцію

У Фонді зазначили, що прийняли на оплату майже 11 тисяч листків непрацездатності. Найбільше медиків були на оплачуваному карантині:

у Житомирській області – 1 366 осіб,

Чернігівській – 753,

Одеській – 667,

Сумській – 567,

Львівській – 560.

Як відбувається оплата самоізоляції

Фінансування карантину відбувається на безповоротній основі. Для медиків Фонд компенсує 100% середнього доходу. Оплата починається, від 6 дня самоізоляції, перші 5 днів оплачує роботодавець. Крім того, у Фонді зауважили, що затримок з виплат немає.