Максим Степанов закликав народних депутатів не голосувати за Держбюджет-2021, який не передбачає збільшення фінансування медицини. За словами очільника МОЗ, медична система в Україні перебуває під загрозою існування.

Що сказав Степанов

Міністр охорони здоров'я закликав народних обранців усвідомити реальність і можливі наслідки при прийнятті таких цифр фінансування медицини. Про це Степанов сказав на брифінгу 15 грудня, пише 24 канал.

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Звертаюся до народних депутатів: позбудьтесь нарешті своєї інфантильності. Досить вже думати "А, може, обійдеться?". Цього разу не обійдеться,

– наголосив міністр.

За його словами, українці зрозуміють, чи в пріоритеті для народних обранців здоров'я населення і чи цінують вони працю медичних працівників.

"За останній рік ми багато чули слів подяки медичним працівникам за ту боротьбу, яку вони ведуть кожного дня за наші життя. І мені дуже цікаво, як ці слова відіб'ються на конкретних справах", – сказав Степанов.

Зарплата медика в Україні – на рівні виплат по безробіттю

Зараз середня заробітна плата лікаря складає 9 тисяч гривень, медсестри – 7 тисяч, а молодшого медичного персоналу – 5 тисяч. За словами Степанова, така оплата праці є на рівні виплат по безробіттю: "Лікарі все частіше заглядають на сайти роботи за кордоном, бо там вони будуть отримувати зарплату в десятки разів більшу".

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Міністр вважає, що навіть тисячі сучасних лікарень не будуть потрібні, якщо в них не буде лікарів та медсестер, тому питання фінансування медицини – "це питання національної безпеки".

Зверніть увагу! Степанов неодноразово обурювався проєктом Держбюджету-2021. Міністр категорично не згоден з тією сумою, яку залишили на медицину, адже бракує ледь не половини суми: замість 296 мільярдів гривень передбачити лише 159 мільярдів.