Медична система країни не витримає навантаження при зростанні кількості хворих на COVID-19 до 30 тисяч на добу, заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Вітчизняна медична система може не витримати навантаження у разі, коли в країні певний період фіксуватиметься до 30 тисяч нових випадків COVID-19 на добу, пише пресслужба МОЗ у фейсбуці з посиланням на слова Степанова в ефірі одного з українських телеканалів.

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Якщо буде загроза повного колапсу медичної системи, то ми будемо наполягати на введенні більш жорстких заходів. Для нас головний показник — це кількість людей, які госпіталізуються. Якщо виходити із сьогоднішнього відсотка важких хворих, які потрапляють у лікарню, то, я думаю, що показник майже 30 тисяч хворих на добу протягом певного періоду може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему,

– заявив Степанов.

Міністр пояснив, що можливості вітчизняної медичної системи щодо виділення лікарняних ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 на сьогодні становлять 75-80 тисяч.

Станом на 20 листопада у лікарнях перебувало 27 902 пацієнти з підозрою або підтвердженим коронавірусом.

"Ми знайшли можливості збільшити кількість ліжок у лікарнях для прийому хворих на COVID-19. Якщо йшлося про 51 тисячу ліжок, то зараз ми говоримо про те, що до 75-80 тисяч в цілому по країні може бути розгорнуто ліжко-місць. Тобто потужності медичної системи будуть збільшені", – зазначив він.

Загалом з початку епідемії в Україні на коронавірус захворіло 612 665 людей, одужало 282 313 осіб. На жаль від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 10 813 пацієнтів, за минулу добу – 215.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу