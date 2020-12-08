Фонд соціального страхування у листопаді профінансував лікарняні українцям на суму 1,8 мільярда гривень, що на 50% більше, ніж у жовтні. Найчастіше українці хворіли на респіраторні захворювання та ізолювались у випадку контакту з носієм COVID-19.

Загалом у минулому місяці до Фонду надано на оплату 565,2 тис. листків непрацездатності проти 395,4 тис. у жовтні. Про це інформує пресслужба ФССУ.

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За підсумками листопада 2020 року, Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку із травмою або хворобою, у тому числі COVID-19, на суму 1,8 мільярда гривень. Це на 0,6 мільярда, або 50%, більше, ніж у жовтні,

– йдеться у звіті.

Чому зросла кількість лікарняних

У відомстві пояснили значне зростання кількості лікарняних з осені сезонним спалахом респіраторних хвороб, потребами у догляді за хворими дітьми, ізоляцією у випадку контакту з людьми, що захворіли на COVID-19, а також безпосереднім інфікуванням коронавірусною інфекцією працівниками.

Так, наприклад, у жовтні у порівнянні з вереснем видатки Фонду на компенсацію застрахованим особам втраченого за час лікування заробітку зросли на 38,7%, або на понад 0,3 мільярда гривень.

Увага! З початку року Фонд компенсував тимчасову втрату працездатності для майже 2,1 мільйона людей, з яких понад 56 тисяч – перебували на самоізоляції.

Що відомо про лікарняне у випадку COVID-19

Для закриття лікарняного не обов'язково мати негативний ПЛР-тест.

На лікарняному після COVID-19 можна перебувати до місяця.

Роботодавець не може відмовити працівнику у виході на самоізоляцію.

Держава повинна оплатити лікарняний, якщо людина перебуває на самоізоляції внаслідок контакту із хворим на COVID-19 родичем.

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