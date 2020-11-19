Масовий спалах гострої кишкової інфекції серед дітей у школі на Харківщині: що відомо
У ліцеї №3 міста Дергачі, що у Харківській області, зареєструвалимасовий спалах кишкової інфекції. Лише за 2 дні за медичною допомогою звернулися 37 учнів.
18 листопада було 28 інфікованих дітей, а станом на 19 листопада їх вже 37. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на директорку Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любов Махоту.
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Поки що за медичною допомогою зверталися лише учні ліцею. Серед учителів та персоналу захворілих немає.
Попередній діагноз гастроентероколіт, токсикоінфекція. Це гостра кишкова інфекція,
– розповіла Махота.
Нині всі хворі учні лікуються амбулаторно, тобто вдома. Натомість навчальний заклад продовжує працювати.
Лікарі встановлюють усі причини виникнення, фактори та шляхи передачі інфекції.
Спалах кишкової інфекції на Харківщині: у чому може бути причина
- У ліцеї =вже провели остаточну дезінфекцію. Нині фахівці збирають проби води та їжі, а також змивів з об'єктів зовнішнього середовища.
- Лікарі обстежують хворих і людей, які з ними контактували. Не виключають і домашнє вогнище в родині одного з учнів.
- Нині проводять опитування, аби детальніше встановити весь ланцюг подій. Також аналізують відвідуваність закладу дітьми.
- Результати лабораторних повинні повідомити через 5 – 7 днів.
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