У ліцеї №3 міста Дергачі, що у Харківській області, зареєструвалимасовий спалах кишкової інфекції. Лише за 2 дні за медичною допомогою звернулися 37 учнів.

18 листопада було 28 інфікованих дітей, а станом на 19 листопада їх вже 37. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на директорку Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любов Махоту.

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Поки що за медичною допомогою зверталися лише учні ліцею. Серед учителів та персоналу захворілих немає.

Попередній діагноз гастроентероколіт, токсикоінфекція. Це гостра кишкова інфекція,

– розповіла Махота.

Нині всі хворі учні лікуються амбулаторно, тобто вдома. Натомість навчальний заклад продовжує працювати.

Лікарі встановлюють усі причини виникнення, фактори та шляхи передачі інфекції.

Спалах кишкової інфекції на Харківщині: у чому може бути причина