Словаччина вже провела масову перевірку населення на COVID-19, за її прикладом таке рішення ухвалила й Австрія. Чому в Україні це неможливо – читайте далі.

У Словаччині живе приблизно 5,5 мільйонів людей. Там до процесу тестування залучили багато категорій населення. Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчнінов розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

До теми Такого не було понад місяць: у Словаччині падає рівень заражень COVID-19

Він зауважив, що йдеться про всіх лікарів, держслужбовців, працівників поліції, волонтерів – до того ж, вони пройшли попередню підготовку.

"Чи готові ми 40 мільйонів протестувати? Взяти кров, виявити наявність чи відсутність антитіл, правильно все прописати? Скільки фахівців для цього потрібно? Скільки треба медиків відволікти від виконання прямих обов'язків?", – зазначив міністр.

На жаль, це не тести на вагітність, це складний процес, і статистика складніша. Тому прем'єр скомунікував, що ми мільярд гривень додатково виділили на закупівлю експрес-тестів,

– пояснив Немчінов.

Й додав, що в Україні з'явиться приблизно до 3 мільйонів тестів на антиген. Вони обійдуться у близько 380 гривень або й менше. Саме за їхньою допомогою проведуть масове тестування в червоних зонах.

"Ми значно більша країна, у нас більше населення (ніж у Словаччині – 24 канал). Треба розуміти мультиплікатор витрачених зусиль на ці заходи", – наголосив урядовець.

Немчінов також навів приклад Італії. Зокрема – підкреслив, що там масове тестування проводили лише в окремих містечках. Натомість ніхто не тестував усі 60 мільйонів громадян.

Зверніть увагу! Національній службі здоров'я України не вистачає близько 5,6 мільярдів гривень лікування хворих на COVID-19. Детальніше про це – за посиланням.