Маски блокують до 99,9% крапель, в яких може бути коронавірус: експеримент
Маски здатні захистити від інфікування коронавірусом, зокрема при розмові або кашлі вони знижують ризик поширення великих крапель повітря, в яких може бути коронавірус Sars-CoV-2, до 99,9%.
Такі результати показав лабораторний експеримент, який проводили і з манекенами, і з людьми, пише The Guardian.
Читайте також В Україні понад мільйон людей захворіли на коронавірус
Як проводили експеримент
На жінку, яка стоїть у 2 метрах від чоловіка без маски, що кашляє, потрапляє в 10 тисяч разів більше великих крапель, ніж коли він в масці на відстані всього 50 см.
Немає жодних сумнівів в тому, що маски для обличчя значно зменшують розсіювання потенційно заражених вірусом крапель,
– йдеться в результатах дослідження.
Дослідження було зосереджене на частинках діаметром понад 170 мікронів, які вважають основним способом розповсюдження Sars-CoV-2.
Стосовно більших крапель, які ми вимірювали, йдеться про зниження ризику на 99,9%,
– зазначили автори експерименту.
Також на тему Наскільки маски зменшили кількість хворих на коронавірус
Поділитися новиною