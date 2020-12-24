Маски здатні захистити від інфікування коронавірусом, зокрема при розмові або кашлі вони знижують ризик поширення великих крапель повітря, в яких може бути коронавірус Sars-CoV-2, до 99,9%.

Такі результати показав лабораторний експеримент, який проводили і з манекенами, і з людьми, пише The Guardian.

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Як проводили експеримент

На жінку, яка стоїть у 2 метрах від чоловіка без маски, що кашляє, потрапляє в 10 тисяч разів більше великих крапель, ніж коли він в масці на відстані всього 50 см.

Немає жодних сумнівів в тому, що маски для обличчя значно зменшують розсіювання потенційно заражених вірусом крапель,

– йдеться в результатах дослідження.

Дослідження було зосереджене на частинках діаметром понад 170 мікронів, які вважають основним способом розповсюдження Sars-CoV-2.

Увага! Якщо ви носите маску, ви зменшуєте ризик передачі вірусу до 10 разів.

Стосовно більших крапель, які ми вимірювали, йдеться про зниження ризику на 99,9%,

– зазначили автори експерименту.

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