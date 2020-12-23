У Малайзії також виявили новий штам коронавірусної інфекції, зібравши зразки хворих на COVID-19 пацієнтів у штаті Сабах.

Так, у 60 із пацієнтів, хворих на COVID-19, виявили новий штам коронавірусу, який має назву A701B. Про це заявив генеральний директор міністерства охорони здоров’я країни Нур Хішам Абдулла, пише видання The Star.

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За його словами, новий штам коронавірусу може бути більш заразним, ніж звичайний. Однак це ще не з’ясували.

Гендиректор додав, що новий штам схожий на той, який раніше зафіксували в Нідерландах, Австралії та ПАР. Уряд країни не планує скасовувати рішення про обов’язковий карантин з 10 днів до 14 днів через новий штам коронавірусу у Великій Британії.

Він зазначив, що раніше Малайзія вже фіксувала мутацію коронавірусу, яка ймовірно є в 10 разів більш заразною.

Коротко про новий штам коронавірусу 14 грудня в МОЗ Британії оголосили про виявлення нового штаму коронавірусу.

Небезпека його полягає у тому, що він на 70% швидше поширюється.

Низка країн тимчасово зупинили авіасполучення з об'єднаним королівством.

Україна ж авіарейси не скасовували, однак у МОЗ України рекомендують утриматись від польотів до Великобританії.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу