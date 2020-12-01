У другій половині грудня очікують одну магнітну бурю. Загалом сильних магнітних штормів не передбачається.

Фахівці з лабораторії регіонівської астрономії ФІАН повідомили, що впродовж місяця магнітосфера буде цілком спокійною. Лише декілька днів є винятковими.

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Згідно з прогнозом, найбільша активність спостерігатиметься 2 грудня та у другій половині місяця. 18 грудня магнітосфера буде дещо збудженою, але саму магнітну бурю передбачають 19 грудня.



Прогноз сонячної активності на грудень 2020 року / LPI Solar X-ray Astronomy Laboratory

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я людини

Багато людей в період магнітних бур скаржаться на погане самопочуття. Але річ у тому, що вплив сонячної активності на стан здоров'я людини науково не підтверджений.

Поки що думка вчених одностайна – магнітні бурі не загрожують людині, оскільки від "космічної погоди" нас захищає атмосфера Землі.

Одного разу дослідники провели великий моніторинг, проаналізувавши 63 мільйони твітів, у яких користувачі скаржились на мігрень чи головний біль. Вчені зіставили ці повідомлення з графіком магнітних бур та помітили, що ці періоди абсолютно не збігались. Окрім цього, полярне сяйво, на яке щосезону з'їжджаються натовпи туристів, виникає тоді, коли електромагнітна активність досягає нашої планети й починає взаємодіяти з її магнітним полюсом. Але ніхто б не їздив спостерігати за цим явищем, якби воно було небезпечним.

Зверніть увагу! Головний біль може виникати з різних причин. Іноді він свідчить про серйозні проблеми зі здоров'ям. Тож якщо ви часто страждаєте від головного болю, зверніться до лікаря, аби він встановив точну причину захворювання.

Наслідки магнітних бур