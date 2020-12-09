У лютому в Україні очікують пік захворюваності на COVID-19. Для того, аби запобігти цьому, в уряді вирішили ввести жорсткі карантинні обмеження з 8 по 24 січня. Їх назвали "зимовими канікулами заради безпеки".

Локдаун у січні може застерегти українців від більш жорстких обмежувальних заходів у лютому. Про це глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив в ефірі 24 каналу.

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Як зазначив Рубан, локдаун впровадили відповідно до епідеміологічних обстежень, які досліджують майже 10 років.

Коронавірусна інфекція – це гостра респіраторна вірусна інфекція, яка повністю корелюється з грипом та ГРВІ,

– пояснив Рубан.

В Україні природньо щороку спостерігається 3 етапи захворюваності:

у грудні – зменшення кількості хворих;

перші 2 тижні січня – мінімальні показники захворюваності;

останні тижні січня та лютий – стрімке зростання захворюваності та пік.

"Завдяки локдауну у січні ми зможемо знизити хвилю захворюваності у лютому та зменшити навантаження на медичну галузь", – підсумував Рубан.

Він додав, що Київ є лідером по дотриманню епідемічних заходів, а тому "містом можна пишатися". За словами Рубана, 90% киян дотримуються карантинних обмежень та ходять у масках.