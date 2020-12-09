У лютому буде пік захворюваності на COVID-19, – Рубан
У лютому в Україні очікують пік захворюваності на COVID-19. Для того, аби запобігти цьому, в уряді вирішили ввести жорсткі карантинні обмеження з 8 по 24 січня. Їх назвали "зимовими канікулами заради безпеки".
Локдаун у січні може застерегти українців від більш жорстких обмежувальних заходів у лютому. Про це глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив в ефірі 24 каналу.
До теми Локдаун в Україні: які обмеження діятимуть і що не буде працювати
Як зазначив Рубан, локдаун впровадили відповідно до епідеміологічних обстежень, які досліджують майже 10 років.
Коронавірусна інфекція – це гостра респіраторна вірусна інфекція, яка повністю корелюється з грипом та ГРВІ,
– пояснив Рубан.
В Україні природньо щороку спостерігається 3 етапи захворюваності:
- у грудні – зменшення кількості хворих;
- перші 2 тижні січня – мінімальні показники захворюваності;
- останні тижні січня та лютий – стрімке зростання захворюваності та пік.
"Завдяки локдауну у січні ми зможемо знизити хвилю захворюваності у лютому та зменшити навантаження на медичну галузь", – підсумував Рубан.
Він додав, що Київ є лідером по дотриманню епідемічних заходів, а тому "містом можна пишатися". За словами Рубана, 90% киян дотримуються карантинних обмежень та ходять у масках.
Що таке локдаун?Локдауном називають жорстку форму карантину. Згідно з ним, обмежується вільне пересування як в країні, так і за її межами. Варто зазначити, що при локдауні нормально функціонують лише ті організації, які необхідні для життя людей – першочергові.
Джерело: 24 канал
Поділитися новиною