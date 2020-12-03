Ковтання спиртовмісних антисептиків для рук все частіше призводить до отруєнь і смертей. Вчені стурбовані тим, що люди зазвичай не обізнані про потенційні небезпеки.

Антисептики випускають у вигляді рідин, гелів і піни. Діючою речовиною може бути етиловий або ізопропіловий спирт, пише BMJ.

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Отруєння антисептиками

У автора нового огляду викликає побоювання те, інформація про токсичність антисептиків при прийманні всередину – випадковому або спеціальному – мало поширена. Частина таких отруєнь можна запобігти.

У Великобританії в цьому році кількість отруєнь антисептиками при прийманні всередину збільшилася на 65% в порівнянні з 2019 роком (до 398).

Американські Центри з контролю і профілактиці захворювань повідомляють про чотири смерті після таких отруєнь. Описано два випадки ненавмисних отруєнь дітей. У Росії також повідомляли про подібні отруєння зі смертельними наслідками.

Автор огляду вказує, що алкоголь в антисептиках для рук також може викликати смерть, взаємодіючи з ліками, які приймає людина.

Як не отруїтись антисептиком

У новому огляді запропоновані наступні заходи профілактики отруєнь.