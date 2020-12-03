Люди вмирають через антисептик: вчені б'ють на сполох
Ковтання спиртовмісних антисептиків для рук все частіше призводить до отруєнь і смертей. Вчені стурбовані тим, що люди зазвичай не обізнані про потенційні небезпеки.
Антисептики випускають у вигляді рідин, гелів і піни. Діючою речовиною може бути етиловий або ізопропіловий спирт, пише BMJ.
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Отруєння антисептиками
У автора нового огляду викликає побоювання те, інформація про токсичність антисептиків при прийманні всередину – випадковому або спеціальному – мало поширена. Частина таких отруєнь можна запобігти.
У Великобританії в цьому році кількість отруєнь антисептиками при прийманні всередину збільшилася на 65% в порівнянні з 2019 роком (до 398).
Американські Центри з контролю і профілактиці захворювань повідомляють про чотири смерті після таких отруєнь. Описано два випадки ненавмисних отруєнь дітей. У Росії також повідомляли про подібні отруєння зі смертельними наслідками.
Автор огляду вказує, що алкоголь в антисептиках для рук також може викликати смерть, взаємодіючи з ліками, які приймає людина.
Як не отруїтись антисептиком
У новому огляді запропоновані наступні заходи профілактики отруєнь.
- Антисептики для рук мають використовуватися тільки для обробки рук, їх не можна ковтати.
- Ці продукти необхідно зберігати в недоступних для дітей місцях. Діти мають користуватися ними тільки під наглядом дорослих.
- Медичних працівників і звичайних людей потрібно навчити користуватися антисептиками, пояснити, в яких випадках їх потрібно надати перевагу звичайному миттю рук. Слід поширити інформацію про можливі тяжкі наслідки приймання антисептиків всередину.
- Великі обсяги антисептиків мають розфасовуватися в пляшки, захищені від дітей або в розпилювачі з блокуванням.
- Виробники мають забезпечити антисептики чіткими вказівками про потенційну небезпеку при використанні не за призначенням.
- Органи охорони здоров'я мають посилити моніторинг і аналіз отруєнь і смертей.
- Для лікарень, вважають вчені, потрібно розробити національні рекомендації з використання антисептиків для рук. Вони мають містити інструкції з допомоги в разі отруєння цими продуктами.
- У лікувальних установах потрібно стежити за витратою антисептиків. У педіатричних, психіатричних і геріатричних відділеннях антисептики не мають бути в загальному доступі.
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