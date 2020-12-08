Люди вмиратимуть вдома, – ексзаступник голови МОЗ про наслідки відтермінування локдауну
Відтермінування локдауну може призвести до того, що до кінця 2020 року в Україні буде близько 20 тисяч померлих від коронавірусу.
На думку керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки та колишнього заступника міністра охорони здоров'я Павла Ковтонюка, у випадку відтермінування локдауну смертність від коронавірусу "буде такою, що нам і не снилося". Про це він розповів у інтерв'ю з УНІАН.
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Ковтонюк вважає, що небезпека через не запровадження локдауну буде вищою, ніж через спад економіки країни.
Якщо дочекатися колапсу лікарень, то смертність буде такою, що нам і не снилося. Ми можемо прийти до того, що лікарні будуть переповнені, а люди почнуть вмирати вдома від помірного перебігу вірусу, без належної медичної допомоги. Ось такої ситуації ми уникаємо завдяки локдауну,
– розповів Ковтонюк.
МОЗ вже близько тижня акцентує на тому, що приріст захворюваності в Україні знизився. Натомість добовий приріст смертей та госпіталізованих пацієнтів залишився на тому ж рівні. На думку Ковтонюка, до кінця року в Україні буде зареєстровано близько 20 тисяч летальних випадків внаслідок COVID-19.
Стільки ми будемо мати при поточній політиці "помаранчевих" зон, "карантинів вихідного дня". Якщо відмовитися і від них, цифра буде ще вища. Якщо зупиняться лікарні, то кількість смертей буде величезна. Хоча і 20 тисяч – велика цифра,
– додав він.
Смертність від коронавірусу в Україні:
- Станом на 8 грудня в Україні внаслідок коронавірусу померли щонайменше 13 928 людей. 195 з них пішли з життя минулої доби.
- Найвища смертність від COVID-19 у Києві. На другому місці перебуває Львівська область, на третьому – Дніпропетровська.
- В Україні найчастіше від коронавірусу помирають пацієнти 60 – 69 та 70 – 79 років.
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