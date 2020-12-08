Відтермінування локдауну може призвести до того, що до кінця 2020 року в Україні буде близько 20 тисяч померлих від коронавірусу.

На думку керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки та колишнього заступника міністра охорони здоров'я Павла Ковтонюка, у випадку відтермінування локдауну смертність від коронавірусу "буде такою, що нам і не снилося". Про це він розповів у інтерв'ю з УНІАН.

До теми В Україні пік захворюваності на COVID-19 очікується в середині січня, – ЦГЗ

Ковтонюк вважає, що небезпека через не запровадження локдауну буде вищою, ніж через спад економіки країни.

Якщо дочекатися колапсу лікарень, то смертність буде такою, що нам і не снилося. Ми можемо прийти до того, що лікарні будуть переповнені, а люди почнуть вмирати вдома від помірного перебігу вірусу, без належної медичної допомоги. Ось такої ситуації ми уникаємо завдяки локдауну,

– розповів Ковтонюк.

МОЗ вже близько тижня акцентує на тому, що приріст захворюваності в Україні знизився. Натомість добовий приріст смертей та госпіталізованих пацієнтів залишився на тому ж рівні. На думку Ковтонюка, до кінця року в Україні буде зареєстровано близько 20 тисяч летальних випадків внаслідок COVID-19.

Стільки ми будемо мати при поточній політиці "помаранчевих" зон, "карантинів вихідного дня". Якщо відмовитися і від них, цифра буде ще вища. Якщо зупиняться лікарні, то кількість смертей буде величезна. Хоча і 20 тисяч – велика цифра,

– додав він.

Смертність від коронавірусу в Україні: