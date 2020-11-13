Люди з порушеннями зору, які вплинули на історію
Незрячість для тисячі людей стала не перешкодою, а стимулом досягнути вершин! До Дня незрячих ми зібрали історії людей, які надихають своїми вчинками.
Про дивовижних людей, які своїм успіхом змінили світ, розповідає 24 канал.
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День незрячих: хто такий Валентин Гаюї
13 листопада відзначається День незрячих, адже в цей день, в 1745 році, народився Валентин Гаюї. Він відкрив першу школу для безпритульних незрячих, також він є автором рельєфно-лінійного шрифту унціал та спеціальних підручників, глобусів і карт, що давали змогу сліпим дітям пізнавати світ.
Пам'ятник Валентину Гаюї / Фото nyise.org
За книгами Гаюї незрячі діти навчалися аж до винаходу Брайлем рельєфно-точкового шрифту.
Луї Брайль
Луї Брайль став незрячим ще у дитинстві. Але вже у 1829 році, коли йому було 15 років, він створив власний шрифт, який і до сьогодні допомагає незрячим людям пізнавати світ. Його систему намагались використовувати військові, щоб читати в темряві.
Як виглядає шрифт Брайля
Луї Брайль використав 6 точок для зображення букв, які розташовані у 2 стовпчики, по 3 в кожному. Читати можна тільки по опуклих точках, відповідно "писати" текст потрібно зі зворотного боку аркуша, в дзеркальному зображенні.
Завдяки Брайлю люди, які не бачать, можуть читати, писати, працювати на комп'ютері та грати на музичних інструментах.
Шрифтом Брайля користуються незрячі люди по всьому світу / Фото wikipedia.org
Гомер
Найвідоміший незрячий давніх часів – це Гомер. Саме він створив "Іліаду" та "Одіссеї".
Дослідники вважають, що Гомер зобразив самого себе у ролі незрячого співця Демодока в "Одіссеї". Хоч немає достовірної інформації, що Гомер був сліпим. Це історична реконструкція, яка багато в чому спирається на наведені доводи.
Видатний давньогрецький поет / Фото obshe.net
Джозеф Пулітцер
Джозеф Пулітцер вирішив, що хоче стати журналістом, коли йому виповнилось 17 років. Жовта преса, сенсаційні викриття й екстравагантні заголовки – все це прийшло в журналістику завдяки видавцю Пулітцеру.
У 1940 році він почав швидко втрачати зір. Він пожертвував 2 мільйони доларів Колумбійському університету, щоб створили Вищу школу журналістики.
На честь Пулітцера назвали премію, яку вручають з 1917 року. У перший понеділок травня університет оголошує переможців у сфері журналістики, літератури, театру та кіно.
Видавець Джозеф Пулітцер / Фото in-w
Марла Раньян
Марла Раньян – олімпійська спортсменка, трикратна чемпіонка та рекордсменка США з бігу на 5-тикілометрову дистанцію. Вона досягла всього, попри те, що стала незрячою через хворобу Штаргардта.
Марла Раньян двічі брала участь в Олімпійських іграх, у 2000 та у 2002 роках. Після кар'єри спортсменки вона присвятила своє життя благодійності.
Спорстменка Марла Раньян / Фото ex-losers.com
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Хелен Келлер
Хелен Келлер була незрячою та глухою, але це не завадило їй стати письменницею, громадською діячкою та викладачкою.
У дитинстві вона втратила і зір, і слух через хворобу. Вона навчилася читати за допомогою шрифту Брайля, здобула освіту в коледжі та вийшла заміж.
Вона також мандрувала світом, була власницею кількох докторських ступенів і великої кількості нагород. Вона надихала тисячі людей! А книга Хелен Келлер "Історія мого життя" стала світовим бестселером.
Хелен Келлер надихала тисячі людей / Фото argumenti
Дивовижні винаходи, які допомагають людям з порушеннями зору
Фотокамера для незрячих
У 2008 році дизайнер Чю Лі створив фотоапарат для сліпих — Touch Sight.
На цьому фотоапараті немає РК-панелі, зате є гнучкий тактильний дисплей Брайля. Фотокамера дуже проста у використанні завдяки сигнальним звукам.
Visual Assistance Card для незрячих
Спеціальна банківська картка, якою можуть користуватися незрячі люди. Цифри на ній нанесені за допомогою шрифту Брайля. Людина, яка не бачить, може самостійно вводити код і розраховуватись, водночас зберігаючи конфіденційність.
Банківська карта для незрячих / Фото fakty.com
Смартфон для незрячих
У 2013 році індус Саміт Дагар перший у світі створив смартфон для людей із порушеннями зору. Сітка контактів, яку формує шрифт Брайля, замість звичайного екрана.
Екран слугує перекладачем, який переводити звичайні літери в шрифт Брайля й навпаки.
Сартфон для людей з порушеннями зору / Фото sciencedebate
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