Незрячість для тисячі людей стала не перешкодою, а стимулом досягнути вершин! До Дня незрячих ми зібрали історії людей, які надихають своїми вчинками.

Про дивовижних людей, які своїм успіхом змінили світ, розповідає 24 канал.

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День незрячих: хто такий Валентин Гаюї

13 листопада відзначається День незрячих, адже в цей день, в 1745 році, народився Валентин Гаюї. Він відкрив першу школу для безпритульних незрячих, також він є автором рельєфно-лінійного шрифту унціал та спеціальних підручників, глобусів і карт, що давали змогу сліпим дітям пізнавати світ.



Пам'ятник Валентину Гаюї / Фото nyise.org

За книгами Гаюї незрячі діти навчалися аж до винаходу Брайлем рельєфно-точкового шрифту.

Луї Брайль

Луї Брайль став незрячим ще у дитинстві. Але вже у 1829 році, коли йому було 15 років, він створив власний шрифт, який і до сьогодні допомагає незрячим людям пізнавати світ. Його систему намагались використовувати військові, щоб читати в темряві.

Як виглядає шрифт Брайля

Луї Брайль використав 6 точок для зображення букв, які розташовані у 2 стовпчики, по 3 в кожному. Читати можна тільки по опуклих точках, відповідно "писати" текст потрібно зі зворотного боку аркуша, в дзеркальному зображенні.

Завдяки Брайлю люди, які не бачать, можуть читати, писати, працювати на комп'ютері та грати на музичних інструментах.



Шрифтом Брайля користуються незрячі люди по всьому світу / Фото wikipedia.org