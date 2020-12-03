Невелике дослідження показало, що онкологічні пацієнти, які проходять лікування препаратами, що знижують імунітет, можуть бути заразними після перенесеного COVID-19 протягом двох місяців.

Вчені спостерігали за 20 пацієнтами, які проходили лікування злоякісних пухлин і отримували препарати, які пригнічують імунітет, пише New England Journal of Medicine.

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Як відбувалося дослідження

Всі учасники дослідження перенесли COVID-19. Автори протягом кількох тижнів систематично брали у них для аналізу на коронавірус мазки з носогорла і зразки мокротиння.

РНК коронавірусу в слизі й мокроті пацієнтів вчені виявляли до 78-го дня з моменту появи симптомів COVID-19. Щоб дізнатися, чи живі ці віруси та чи можуть вони викликати хворобу, автори дослідження перевіряли, їхню здатність розмножуватися в лабораторних умовах.

Ослаблений імунітет та COVID-19

У 11 пацієнтів вчені змогли виділити життєздатні віруси хоча б один раз. П'ятеро людей виділяли віруси, які здатні розмножуватися, протягом 51-61 дня.

Автори вказують, що поточні рекомендації по ізоляції людей, які перенесли COVID-19, можливо, потрібно змінити для пацієнтів з ослабленим імунітетом.

Вони відзначають, що поточне керівництво американських Центрів з контролю і профілактиці захворювань (CDC) для таких пацієнтів засноване на обмеженій кількості даних. Зараз в них йдеться, що вони можуть залишатися заразними не довше 20 днів, хоча виділення РНК може тривати.