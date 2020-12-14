Люди не звертаються за тестуванням: Степанов пояснив, чому змінилась статистика хворих
В Україні суттєво зменшилась кількість людей, які звертаються з проханнями зробити тест на коронавірус. Через це статистика так змінилась.
Люди не звертаються за тестуванням, хоча мають симптоми інфекції. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.
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Як тільки побачили це зменшення звернень, ми змінили підходи до тестування. Зараз тестувати потрібно всіх, хто має будь-які ознаки респіраторного захворювання,
– наголосив міністр.
За словами Степанова, також додали експрес-тести та тести на антиген. Невдовзі підготують роз'яснювальний алгоритм, як люди можуть зробити тести.
Водночас раніше очільник МОЗ обіцяв, що до кінця року проводитимуть 75 тисяч тестів на добу.
Коронавірус в Україні: статистика
- За добу, 13 грудня, в Україні виявили 6 451 хворого на коронавірус. Хоча перед тим цифра була значно більша та "перевалювала" за 10 тисяч.
- Загалом від початку пандемії інфікувались 90 666 людей.
- Проте понад 506 тисяч хворих вже одужали. Натомість від ускладнень COVID-19 чи супутніх хвороб померли 15247 пацієнтів.
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