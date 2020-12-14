В Україні суттєво зменшилась кількість людей, які звертаються з проханнями зробити тест на коронавірус. Через це статистика так змінилась.

Люди не звертаються за тестуванням, хоча мають симптоми інфекції. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Як тільки побачили це зменшення звернень, ми змінили підходи до тестування. Зараз тестувати потрібно всіх, хто має будь-які ознаки респіраторного захворювання,

– наголосив міністр.

За словами Степанова, також додали експрес-тести та тести на антиген. Невдовзі підготують роз'яснювальний алгоритм, як люди можуть зробити тести.

Водночас раніше очільник МОЗ обіцяв, що до кінця року проводитимуть 75 тисяч тестів на добу.

Коронавірус в Україні: статистика