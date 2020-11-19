Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні розглядають проведення вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19, коли з'явиться вакцина.

Так, в Україні розглядається питання імунопрофілактики проти COVID-19. Про це Ляшко сказав в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

Читайте також Скільки людей може померти від коронавірусу в Україні, – невтішний прогноз

Чи розглядається в Україні питання імунопрофілактики проти COVID-19? Так, розглядається. З моменту заяви про те, що є вакцини-кандидати, Україна готується для того, щоб охопити якомога більше населення імунопрофілактикою,

– сказав Віктор Ляшко.

Він додав, що з того часу, як 10 вакцин-кандидатів перейшли в третю клінічну стадію, уряд розпочав більш детально вивчати саме механізми їхнього транспортування для того, щоб оцінити спроможності України прийняти вакцину, зберігати вакцину, доставляти її до кабінету щеплень.

"Якщо все вдасться, то це буде безпрецедентна компанія імунопрофілактики у всьому світі. Кількість людей, які хочуть отримати вакцину, кількість людей, які повинні отримати вакцину, – величезна. В Україні ми також говоримо про 40 мільйонів населення, яке потрібно охопити щепленнями для того, щоб забути про цю епідемію в Україні і допомогти світу побороти пандемію", – наголосив головний санітарний лікар України.

Як Україна отримає вакцину проти COVID-19: план дій

Наступний крок у співпраці з COVAX – підписання технічної потреби від України та умов співпраці.

До країни вакцину проти коронавірусу постачатимуть декількома траншами.

Перший транш становитиме близько 1 мільйона 200 тисяч доз.

Що таке COVAX?

Це ініціатива щодо глобального доступу до вакцин проти COVID-19. Основна його мета – пришвидшити розробку і виробництво вакцин проти COVID-19 й гарантувати рівний та справедливий доступ для кожної країни світу.

Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, аби щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення.