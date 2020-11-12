За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, епідемії грипу поки в Україні немає.

Однак за минулий тиждень в Україні понад 170 тисяч людей захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Про це повідомив Віктор Ляшко під час ранкового брифінгу 12 листопада, пише 24 канал.

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Як додав головний санітарний лікар, зі всіх хворих пацієнтів на ГРВІ пацієнтів – 30% складають діти до 17 років.

За даними нашого дозорного епідеміологічного нагляду, зараз в Україні циркуляція вірусів грипу не виявлено,

– наголосив Ляшко.

У більшості регіонів України ситуація з грипом знаходиться на неепідеміологічних рівнях. Водночас низький рівень перевищення епідпорогу вже зафіксовано у Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській і Черкаській областях.

"Це свідчить, що ситуація ускладнюється, крім коронавірусної хвороби, ще й іншими респіраторними вірусними інфекціями", – повідомив Віктор Ляшко.

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У МОЗ зазначили, що з початку епідсезону проти грипу вакциновано 50 143 людини. За останній тиждень – 20 тисяч.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал