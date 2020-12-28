Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозує, що Україна після пандемії коронавірусу почне поступово повертатися до нормального ритму життя навесні 2021 року.

За прогнозами головного санітарного лікаря України, з квітня 2021 року Україна поступово почне повертатися до нормального ритму життя. Про це Віктор Ляшко сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте також Люди, які перехворіли на COVID-19, мають дотримуватися маскового режиму, – ВООЗ

Однак Ляшко додав, що українці навіть після послаблення карантину мають дотримуватися заходів безпеки.

У мене такі прогнози, зараз є відчуття, що ми з квітня потихеньку повертатимемось до звичного нам ритму життя. Ми не позбудемось повністю від протиепідемічних обмежень і таких жорстких карантинів, які ми сьогодні відмічаємо,

– заявив він.

Також він додав, наскільки реальна поява нових штамів. Віктор Ляшко висловив надію, щоб разом з пандемією коронавірусу не почалися спалахи інших захворювань.

"Коронавірус з моменту його виявлення вже має близько 12 тисяч мутацій. Це очікуване явище для епідеміологів і вірусологів. Найбільше, щоб я хотів, — щоб поруч з епідемією коронавірусної хвороби не розпочався спалах якоїсь іншої інфекційної хвороби, а їх величезна кількість. Якщо розпочнеться мікс-інфекція, буде досить складно реагувати. Я маю на увазі дифтерію, кір, краснуху – речі, які можуть розпочатись, якщо люди будуть нехтувати імунопрофілактикою", — зауважив головний санітарний лікар.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 030 374 людини. Станом на 28 грудня з них одужали – 665 729 осіб. Загалом коронавірус забрав життя 17 849 пацієнтів.



4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу