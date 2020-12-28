Ляшко сказав, коли Україна повернеться до звичного життя після пандемії
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозує, що Україна після пандемії коронавірусу почне поступово повертатися до нормального ритму життя навесні 2021 року.
За прогнозами головного санітарного лікаря України, з квітня 2021 року Україна поступово почне повертатися до нормального ритму життя. Про це Віктор Ляшко сказав в ефірі одного з українських телеканалів.
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Однак Ляшко додав, що українці навіть після послаблення карантину мають дотримуватися заходів безпеки.
У мене такі прогнози, зараз є відчуття, що ми з квітня потихеньку повертатимемось до звичного нам ритму життя. Ми не позбудемось повністю від протиепідемічних обмежень і таких жорстких карантинів, які ми сьогодні відмічаємо,
– заявив він.
Також він додав, наскільки реальна поява нових штамів. Віктор Ляшко висловив надію, щоб разом з пандемією коронавірусу не почалися спалахи інших захворювань.
"Коронавірус з моменту його виявлення вже має близько 12 тисяч мутацій. Це очікуване явище для епідеміологів і вірусологів. Найбільше, щоб я хотів, — щоб поруч з епідемією коронавірусної хвороби не розпочався спалах якоїсь іншої інфекційної хвороби, а їх величезна кількість. Якщо розпочнеться мікс-інфекція, буде досить складно реагувати. Я маю на увазі дифтерію, кір, краснуху – речі, які можуть розпочатись, якщо люди будуть нехтувати імунопрофілактикою", — зауважив головний санітарний лікар.
Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 030 374 людини. Станом на 28 грудня з них одужали – 665 729 осіб. Загалом коронавірус забрав життя 17 849 пацієнтів.
4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу
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