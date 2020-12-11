Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що Україні варто бути готовою до нових вірусів. Також він розповів, яка ситуація в країні з захворюваністю на ГРВІ та ГРИП.

Нині захворюваність на грип та ГРВІ в Україні така ж, як і у попередні роки. Про це Віктор Ляшко розповів у інтерв'ю з ТСН.

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Санітарний лікар розповів, що аномального зростання хворих на сезонні інфекції в країні немає. Але разом з тим, їхня кількість і не зменшується.

Він зауважив, що грип і грипоподібні захворювання по всьому світу циркулюють циклічно. Тобто якщо в Україні сезон цих хвороб настає в осінньо-зимовий період, то у Південній півкулі – навесні та влітку. Але разом з тим, з приходом коронавірусу COVID-19 захворюваність на грип у порівнянні з попередніми роками впала у десятки, а то й сотні разів.

Віктор Ляшко “ Щодо нових вірусів, нам треба бути готовими. І коронавірусна хвороба показала, що відсутність готовності країн до реагування призводить до значного навантаження на систему охорони здоров'я, і на економіки країн. Тому, я думаю, що після пандемії коронавірусу кожна країна перегляне своє ставлення саме до готовності системи охорони здоров'я до реагування на невідомі потенційні збудники”.

Коли в Україні спаде захворюваність на коронавірус

За словами Ляшка, на прикладі Європи видно, що стабілізації ситуації з коронавірусом можна буде досягнути лише в тому випадку, якщо бізнес і громадяни дотримуватимуться карантинних вимог, зокрема: