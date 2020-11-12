Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що завтра, 13 листопада, стане відома офіційна позиція Європейського центру контролю за інфекційними хворобами щодо ризиків і окремих протиепідемічних заходів через спалах нового коронавірусу у тварин.

Так, спершу спалах коронавірусу у норок виявили у Данії. Посольство країни поінформувало Україну про виявлені випадки інфікування, сказав Віктор Ляшко під час брифінгу. Про це пише 24 канал.

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В Україні здійснили оцінку імовірності поширення та передачі коронавірусу від норок до людини і навпаки. 13 листопада ми очікуємо офіційну позицію Європейського центру контролю за інфекційними хворобами щодо ризиків і щодо окремих протиепідемічних заходів у зв'язку з появою нової інформації про циркуляцію нового коронавірусу серед популяції норок,

– сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар наголосив, що у МОЗ оперативно відстежують всю інформацію і будуть вживати заходи для того, щоб не допустити додаткового поширення коронавірусу у популяції норок

Що відомо про мутацію коронавірусу у тварин

У Данії збираються знищити всіх норок (від 15 до 17 мільйонів) через те, що на фермах виявили нову мутаційну версію коронавірусу COVID-19. У країні кажуть, що якщо не винищити тварин – новий різновид вірусу може розповсюдитись по всьому світу.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомив, що мутований коронавірус може поширюватися на людей і ослабити здатність організму до виробництва антитіл.

У ВООЗ розкритикували рішення Данії масово знищувати норок через COVID-19 та заявили, що воно поспішне. Адже коронавірус мутує постійно і поки що немає жодних підтверджень, що його нова версія є небезпечною. В організації підкреслили, що вивчають усю інформацію.

У яких країнах зафіксували інфікованих тварин

У Нідерландах,

Данії

Іспанії,

Швеції,

Італії,

США.

Чи зафіксували спалах коронавірусу серед норок в Україні

Після інформації про зараження норок в Україні також перевірили тварин на коронавірусну інфекцію. COVID-19 у норок в Україні не виявили. В Асоціації звірівників України повідомили, що ситуація на українських фермах перебуває під контролем і не становить загрози для суспільства.