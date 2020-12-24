Був би жорсткий опір: Ляшко пояснив, чому не заборонили ялинки та ярмарки
У всіх країнах світу люди переживають втому від пандемії. Саме тому українська влада прийняла рішення не забороняти новорічні ярмарки та ялинки.
Усі обмеження, які українці пережили з березня цього року, призвели до втоми від пандемії коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє "Новое время".
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Ми могли б заборонити урядовим рішенням ярмарки, новорічні ялинки, але був би жорсткий опір, і люди могли б не дотримуватися обмежень,
– наголосив Ляшко.
Посадовець зауважив, що тепер кожна людина мусить бути відповідальною за свої вчинки.
Зокрема, Ляшко зізнався, що цьогоріч за подарунками на новорічні свята вони з дружиною приїжджали о 9 ранку. Інші подарунки купували в режимі онлайн.
Окрім того, цьогоріч подружжя Ляшків утримається від візитів до батьків.
Ляшко також зауважив, що після свят людям доведеться тимчасово "закритися", щоб уникнути поширення сезонних хвороб та коронавірусу.
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