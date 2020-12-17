Ляшко показав статистику по COVID-19, але експерт пояснив, чому все набагато гірше
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко оприлюднив нову статистику по коронавірусу в Україні. Нові дані показують позитивну динаміку в деяких областях.
Наприклад, поточні рівні захворюваності й смертності у Вінницькій області кращі за аналогічні показники великих європейських країн, написав він у Facebook.
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Головний санітарний лікар також згадав про області, які мають найважчу ситуацію – це Чернігівській та Полтавській областях, де показники захворюваності та смертності є одними з найбільших серед регіонів України.
Чому ситуація гірша, ніж повідомляє влада
Цю інформацію прокоментував експерт з аналізу даних Євген Істребін. Він навів в приклад дані за 15 грудня.
МОЗ повідомило що в країні зафіксовано 10622 нових випадки. Але ці випадки не вчора були виявлені. Все набагато гірше. Це випадки які були внесені вчора в систему, але сталися вони значно раніше,
– зазначив експерт.
За його словами, 10622 нових випадків мають таку дату настання події:
- 9460 – 1-15 грудня
- 796 – листопад
- 383 – жовтень
- 8 – вересень
- 4 – серпень
- 1 – квітень
Істрєбін вважає, якщо повністю по всій країні зупинити тестування, МОЗ ще кілька тижнів буде вносити нові випадки.
Те ж саме і з летальними випадками. Чернігівська і Харківська області не можуть хвости два місяці внести. І це зростання летальності, про яке повідомив Ляшко, відбулося не за останні дні, це старі випадки за жовтень-листопад,
– повідомив експерт.
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