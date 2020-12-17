Головний санітарний лікар Віктор Ляшко оприлюднив нову статистику по коронавірусу в Україні. Нові дані показують позитивну динаміку в деяких областях.

Наприклад, поточні рівні захворюваності й смертності у Вінницькій області кращі за аналогічні показники великих європейських країн, написав він у Facebook.

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Віктор Ляшко “Область демонструє найкращу ситуацію з контролю над поширенням захворюваності на COVID-19 серед регіонів України за комплексом ключових показників – захворюваність, смертність, охоплення тестуванням і відсоток позитивних результатів серед протестованих”.

Головний санітарний лікар також згадав про області, які мають найважчу ситуацію – це Чернігівській та Полтавській областях, де показники захворюваності та смертності є одними з найбільших серед регіонів України.

Чому ситуація гірша, ніж повідомляє влада

Цю інформацію прокоментував експерт з аналізу даних Євген Істребін. Він навів в приклад дані за 15 грудня.

МОЗ повідомило що в країні зафіксовано 10622 нових випадки. Але ці випадки не вчора були виявлені. Все набагато гірше. Це випадки які були внесені вчора в систему, але сталися вони значно раніше,

– зазначив експерт.

За його словами, 10622 нових випадків мають таку дату настання події:

9460 – 1-15 грудня

796 – листопад

383 – жовтень

8 – вересень

4 – серпень

1 – квітень

Істрєбін вважає, якщо повністю по всій країні зупинити тестування, МОЗ ще кілька тижнів буде вносити нові випадки.

Те ж саме і з летальними випадками. Чернігівська і Харківська області не можуть хвости два місяці внести. І це зростання летальності, про яке повідомив Ляшко, відбулося не за останні дні, це старі випадки за жовтень-листопад,

– повідомив експерт.