На тлі загострення коронакризи, дедалі активніше обговорюється питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Відтак Верховна Рада може зібратись вже наступного тижня.

На заміну чинному міністрові партія монобільшості висуватиме головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Таке припущення зробила членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, представниця фракції "Голос" Ольга Стефанишина в ефірі 24 каналу.

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Коли можуть розглядати питання про відставку Степанова

За її словами, серед депутатів є підтримки відставки Степанова. Постанову про його звільнення майже 100 депутатів підписали ще влітку. "Голос" планував ще на цьому тижні зібрати позачергове засідання для розгляду питання його звільнення.

Зараз, на жаль, багато депутатів хворіють. Ми сподіваємось, що наступного тижня Рада збереться і постанову про відставку Степанова вже винесуть на розгляд,

– зазначила Стефанишина.

Нардепка також вважає, що на тлі Степанова "будь-який міністр буде ефективним". Крім цього, як вона зазначила, він за 9 місяців на посаді нічого не зробив.

Хто може бути натомість

Також нардепка зазначила, що Віктор Ляшко працює в МОЗ вже майже рік, його діяльність також оцінюватимуть. На запитання журналістки, чи Ляшко буде ефективнішим, ніж Степанов, нардепка відповіла: "Ми це побачимо".

"Партія влади та монобільшості пропонуватиме ті кандидатури, які розглядатимуть замість Степанова і це буде на їхній відповідальності", – підсумувала Стефанишина.

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Можлива відставка Степанова: коротко