Вночі 21 листопада у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова лікарі пересадили серце і 2 нирки. Так трагедія (28-річний донор помер після інсульту) дала шанс на життя іншим 3 людям.

Операція з пересадки серця у Львові тривала від півночі 21 листопада до 7 ранку. Про це у фейсбуці написав головний лікар Олег Самчук.

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Донор – молодий чоловік, 28 років. Інсульт. Ми тиждень боролися за нього, але, на жаль, його мозок помер,

– розповів лікар.

Рідні померлого погодилися на донорство – це мама, сестра і вагітна первістком дружина. "Їй було важливо, щоб серце її покійного чоловіка продовжило битися", – розповів Самчук.

Усі операції минули добре:

Серце отримав 36-річний мешканець Костянтинівки, батько 2 дітей. Власне серце він мав учетверо більшим за норму після перенесеного у дитинстві грипу з ускладненням.

Одну нирку отримав 51-річний львів'янин, який 10 років мав хронічну хворобу нирок і останні 2 був на діалізі.

Другу нирку – киянин. У 2012 йому вже пересаджували нирку в Білорусі, але вона не прижилася.

Олег Самчук також подякував Борису Тодурову – щоб взяти участь у трансплантації кардіохірург та директор Інституту серця МОЗ України добирався з Маріуполя до Львова гелікоптером і літаком.

Та особлива і найбільша подяка – родині донора. Ми глибоко співчуваємо вашій втраті... Але 3 людей продовжать жити завдяки вашому непростому рішенню. Світла пам'ять донору,

– підсумував Самчук.

Львівська лікарня швидкої допомоги отримала ліцензію на трансплантацію органів у лютому 2020, тоді ж провели першу операцію. Серце ж у Львові вперше пересадили у липні.

Нагадаємо У серпні у Львові також троє людей отримали органи від одного донора, але тоді один із пацієнтів помер