У Львові сім’я намагалася зробити щеплення російською вакциною від COVID-19. Йдеться про препарат Гам-КОВІД-Вак, тобто Супутник V, який виробляє Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалії Міністерства охорони здоров'я Росії.

Як російська вакцина могла опинитись в Україні

Про це розповів колишній міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. За його словами, заробітчани доволі часто передають ліки з Польщі, Італії, які в Україні не зареєстровані. Можливо, передають і з Росії. Не виключено, що львів'яни придбали вакцину через інтернет, тож це взагалі може бути підробка.

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Про цей кричущий факт я дізнався від медсестри в одній з львівських поліклінік. Каже, прийшла сім'я і попросила зробити їм щеплення цією вакциною. Медсестра, звісно, відмовилася це робити і сфотографувала упаковку вакцини,

– розповів Остап Семерак.

Важливо: будь-яка вакцинація повинна відбуватися з дотриманням чітких вимог, визначених чинним законодавством України.

Чим небезпечні подібні випадки

По-перше, вакцина повинна доставлятися з дотриманням вимог холодового ланцюга, тобто при температурі, зазначеній в інструкції до цієї вакцини.

По-друге, перед вакцинацією має бути огляд лікаря чи медпрацівника.

По-третє, повинен вестися облік вакцини у певних документах.

По-четверте, вакцина повинна мати дозвільний документ, тобто бути зареєстрованою в Україні.

В.о. генерального директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Тімко розповіла, що вакцинація повинна проводитись за дотриманням чітких перерахованих вище умов, якщо робити не так, це вважається порушенням процедури.

Що ж стосується побічних дій, на введення будь-яких імунопрепаратів може бути реакція, яка передбачена виробником і вказана в інструкції, або ж це може бути алергічна реакція. Але це все – очікувані реакції. Коли ж людина вводить препарат, придбаний невідомо де, це може мати непередбачувані і доволі сумні наслідки,

– наголосила Наталія Тімко.

Що відомо про російську вакцину