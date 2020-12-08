У Львові сім'я намагалася зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною
У Львові сім’я намагалася зробити щеплення російською вакциною від COVID-19. Йдеться про препарат Гам-КОВІД-Вак, тобто Супутник V, який виробляє Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалії Міністерства охорони здоров'я Росії.
Як російська вакцина могла опинитись в Україні
Про це розповів колишній міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. За його словами, заробітчани доволі часто передають ліки з Польщі, Італії, які в Україні не зареєстровані. Можливо, передають і з Росії. Не виключено, що львів'яни придбали вакцину через інтернет, тож це взагалі може бути підробка.
Читайте також Російської вакцини від коронавірусу не існує, – Степанов
Про цей кричущий факт я дізнався від медсестри в одній з львівських поліклінік. Каже, прийшла сім'я і попросила зробити їм щеплення цією вакциною. Медсестра, звісно, відмовилася це робити і сфотографувала упаковку вакцини,
– розповів Остап Семерак.
Чим небезпечні подібні випадки
- По-перше, вакцина повинна доставлятися з дотриманням вимог холодового ланцюга, тобто при температурі, зазначеній в інструкції до цієї вакцини.
- По-друге, перед вакцинацією має бути огляд лікаря чи медпрацівника.
- По-третє, повинен вестися облік вакцини у певних документах.
- По-четверте, вакцина повинна мати дозвільний документ, тобто бути зареєстрованою в Україні.
В.о. генерального директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Тімко розповіла, що вакцинація повинна проводитись за дотриманням чітких перерахованих вище умов, якщо робити не так, це вважається порушенням процедури.
Що ж стосується побічних дій, на введення будь-яких імунопрепаратів може бути реакція, яка передбачена виробником і вказана в інструкції, або ж це може бути алергічна реакція. Але це все – очікувані реакції. Коли ж людина вводить препарат, придбаний невідомо де, це може мати непередбачувані і доволі сумні наслідки,
– наголосила Наталія Тімко.
Що відомо про російську вакцину
- Попередньо у ЗМІ з'явились дані, що у Росії масштабна вакцинація населення стартувала вчора, 7 грудня.
- Для вакцинації росіян виготовили майже 2 мільйони доз препарату.
- Деякі російські експерти прогнозують, що через складнощі з дотриманням холодового ланцюга при транспортуванні Спутника V тисячі доз вакцини можуть відправити на утилізацію.
- Про реєстрацію російської вакцини від COVID-19 Володимир Путін заявив ще 11 серпня.
- Повноцінних клінічних випробувань вакцина так і не пройшла.
- Частина добровольців, які отримали дозу препарату, все одно інфікувались коронавірусом.
- Статтю з описом російської вакцини розкритикували західні вчені. Мовляв, там присутні неправдиві дані та "копіпаст".
Поділитися новиною
-
Оприлюднили деталі випробувань вакцини Pfizer: подробиці про ефективність і побічні ефектисьогодні , 18:56
-
Новини про коронавірус 5 грудня: деталі про локдаун від Ляшка, коли буде вакцинація в Україні6 грудня , 06:00
-
Новини про коронавірус 4 грудня: локдауну в грудні не буде, колапс у Одесі5 грудня , 06:03