У Клінічній лікарні швидкої допомоги Львова 30-річному чоловікові з Мукачево пересадили серце. Його власне було у критичному стані після пневмонії.

Це вже четверта трансплантація, проведена у Львові. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Цього разу операцію виконав завідувач відділення кардіохірургії ЛШМД Роман Домашич. Пересадка органу для пацієнта була повністю безкоштовною.



Четверта трансплантація серця у Львові / Фото з телеграм-каналу Андрія Садового

Головний лікар медичної установи Олег Самчук розповів, що впродовж останнього року серце чоловіка зупинялося 6 разів. Але нині донором стала жінка, яка потрапила в лікарню з тяжким інсультом.

Після того, як її мозок помер, мама, чоловік і син погодилися на донорство, щоб серце рідної людини продовжило битися,

– розповів він.

Самчук подякував родині донорки та поділився, що це рішення далося їм непросто. Але прийнявши його, вони подарували шанс на життя молодому чоловікові й татові двох маленьких діток.

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