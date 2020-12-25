Львівські хірурги вперше самостійно пересадили серце: фото
У Клінічній лікарні швидкої допомоги Львова 30-річному чоловікові з Мукачево пересадили серце. Його власне було у критичному стані після пневмонії.
Це вже четверта трансплантація, проведена у Львові. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий.
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Цього разу операцію виконав завідувач відділення кардіохірургії ЛШМД Роман Домашич. Пересадка органу для пацієнта була повністю безкоштовною.
Четверта трансплантація серця у Львові / Фото з телеграм-каналу Андрія Садового
Головний лікар медичної установи Олег Самчук розповів, що впродовж останнього року серце чоловіка зупинялося 6 разів. Але нині донором стала жінка, яка потрапила в лікарню з тяжким інсультом.
Після того, як її мозок помер, мама, чоловік і син погодилися на донорство, щоб серце рідної людини продовжило битися,
– розповів він.
Самчук подякував родині донорки та поділився, що це рішення далося їм непросто. Але прийнявши його, вони подарували шанс на життя молодому чоловікові й татові двох маленьких діток.
Трансплантація у Львові: що відомо
- Першу трансплантацію серця у Львові здійснили 4 липня 2020 року.
- З того часу у Львові здійснили 4 пересадки серця, але окрім цього відбувались трансплантації нирок та навіть підшлункової залози.
- У 2021 році в лікарні швидкої допомоги планують виконувати ще й трансплантації печінки й легенів.
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