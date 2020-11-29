На Львівщині померли два пацієнти на ШВЛ через відсутність електрики
У лікарні у Жовківської районної лікарні два пацієнта, які перебували в реанімації на апаратах ШВЛ, померли через відсутність електрики.
Через це поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів, повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.
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Під час перевірки повідомлення поліцейські встановили, що 27 листопада в лікарні в Жовкві не було електрики з 17:50 до 19:10. У цей час, на жаль, двоє людей, які були підключені до апарату ШВЛ, померли.
У цей час в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих жителів віком 61 рік і 66 років, які були підключені до апарату ШВЛ. Попередня причина смерті – дихальна недостатність,
– йдеться у повідомленні.
Пресслужба додала, що в лікарні є два електричних генератора, але їх під час відключення не залучили.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 367 (Службова недбалість) і частини 2 статті 119 (Вбивство через необережність) КК України.
Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, є позбавлення волі на строк до восьми років.
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