Львів отримав першу партію тестів на виявлення антигену до коронавірусу. Наступну поставку очікують до кінця листопада.

Від початку місяця міська влада Львова вела переговори щодо закупівлі тестів на антиген. Про це розповів мер міста Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі.

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18 листопада до міста вже прибуло 10 тисяч таких наборів. До кінця місяця Львів повинен отримати ще 50 тисяч.

Ці тести від американського виробника "Abbott". Одна штука коштує 240 гривень.

Цього вистачить, щоб провести щонайменше 2 хвилі тестувань медиків та освітян, які кожного дня контактують з великою кількістю людей. В нас працює 15 тисяч вчителів та вихователів і 10 тисяч медичних працівників,

– розповів Андрій Садовий.

Чи буде у Львові масове тестування на коронавірус

Садовий розповів, що поки що масового тестування у Львові не передбачають. Адже згідно з рекомендаціями ВООЗ, аби воно було ефективним, треба провести декілька хвиль тестувань всього населення.

Лише для одного Львова це обійдеться у 500 мільйонів гривень, не враховуючи вартості самої організації.

Тому такі речі можна робити лише в масштабах країни, а не одного обласного центру. Тільки тоді масове тестування буде виправданим,

– пояснив Садовий.

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