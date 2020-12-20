Житель Луцька Анатолій Доброчинський, який хворіє на коронавірус, розповів, що по нього відмовилися послати швидку, бо через телефон не почули в його словах задишки. Втім, вже в лікарні підтвердили, що він справді потребував госпіталізації.

Через відмову швидкої чоловік змушений був добиратися до лікарні на таксі. Про це сам лучанин Анатолій Доброчинський розповів у коментарі "Конкуренту".

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Цей випадок трапився в ніч проти 17 грудня. Чоловік тривалий час вдома лікував запалення легень і паралельно консультувався з сімейним лікарем.

З початку тижня його стан суттєво погіршився, тож лікар порадив хворому звернутися до швидкої. Втім, чергова у швидкій Анатолію Доброчинському відмовила, аргументуючи це відсутністю задишки й "низькою" температурою 38,6.

Потім вже з температурою 39 лучанин сам поїхав в інфекційну лікарню, де здав тести на коронавірус, після чого його поклали на стаціонар.

Я в шоці був з тої чергової. В інфекційній при огляді мені сказали, що по симптомах у мене запалення, спричинене коронавірусом, і поклали в лікарню,

– розповів Анатолій Доброчинський.

Що на це сказали в лікарні