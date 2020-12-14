Олександр Лукашенко не виключає, що білоруси візьмуться за виробництво власної вакцини від коронавірусу. Допомагати у цьому мають начебто росіяни. Разом з тим самопроголошений президент Білорусі назвав виробництво вакцини у світі "бійкою за гроші".

У Білорусі розглядають 3 варіанти щодо вакцинації проти COVID-19

Наразі в країні розглядають 3 варіанти сценарії щодо вакцинації населення проти COVID-19. Про це Лукашенко розповів під час зустрічі з колективом однієї з мінських лікарень, інформує БЕЛТА.

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Перший варіант – закупівля вакцини за кордоном. Проте, мовиться лише про російську вакцину.

– закупівля вакцини за кордоном. Проте, мовиться лише про російську вакцину. Другий – виробництво вакцини з російських штамів.

– виробництво вакцини з російських штамів. Третій – розробка власної вакцини.

Сам самопроголошений глава держави не виключає, що об'єднати доведеться одразу 3 варіанти.

Нам буде потрібно купити вакцину, щоб провакцинувати групи ризику (це лікарі та медсестри – передусім). Нам непогано налагодити виробництво. Справа не в тому, що ми потім зможемо продати її, але потрібно для себе і для своїх людей виготовити вакцину,

– сказав Лукашенко.

Лукашенко отримав пропозиції вчених щодо препаратів

Росія, за словами Лукашенка, уже готова надати Білорусі все необхідне для виробництв препарату. Пропозиції щодо вакцин самопроголошеному президенту уже надали спеціалісти з Вітебська та вчені з Національної академії наук.

Що мене насторожує у цій вакцині (яку виробляють у світі – 24 канал) – це бійка за гроші. У цьому крутяться мільярди доларів і всі почали битись за ці гроші, часом нехтуючи відповідальністю за вакцину і людей,

– розповів Лукашенко.

Яка ситуація у Білорусі з коронавірусом

Станом на 14 грудня 2020 року у Білорусі виявили понад 160 тисяч випадків коронавірусу, з них 1263 – летальні. Одужали від хвороби майже 139 тисяч осіб.

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